«Ломка по монстру»: как устроено убежище для жертв домашнего насилия в Приморье

Нынешний 2024 год объявлен годом семьи в России. В связи с чем ИА PrimaMedia решило показать не только светлую, но и темную часть отношений между близкими людьми — с невзгодами и конфликтами. Многие переживают трудности — от материально-бытовых до психологических. Из романтических партнеров в ходе совместной жизни, порой, вырастают чудовища. К счастью, есть люди, которые помогают жертвам домашнего насилия справиться с проблемами в самый кризисный период.
Во Владивостоке работает центр «Живая надежда», где находят убежище женщины с детьми в трудной жизненной ситуации. Корреспонденты ИА PrimaMedia посетили учреждение — большой дом, который уже 25 лет принимает потерянных и страждущих «постояльцев», которым некуда больше идти. В доме могут проживать около 12 женщин. С главным условием — только с детьми. Ведь главная цель «Живой надежды» — сохранение семьи для ребенка, которого в трудной ситуации могут отнять у родителя. Как правило, посетители центра — жертвы домашнего насилия, несовершеннолетние матери и, в общем, женщины с ребенком, оставшиеся без крыши над головой и средств к существованию.
Как сообщила директор по развитию центра — социальный педагог Елена Понасенкова, «Живая надежда» — единственный центр помощи женщинам в Приморском крае. Ближайшая подобная организация только в Хабаровске, дальше — Сахалин и Якутия.
"Недавно к нам поступила мамочка с семью детьми, которых она рожала с 15 лет, сейчас беременна восьмым. Девушка уже в 18 лет имела 4 детей, сейчас ей 23, и она каждый год их рожала. Официально она замужем за мигрантом, который даже не является гражданином РФ, то есть официальных доходов у него нет. Жили они за счет пособий. Парень хитрый, живет в свое удовольствие. В начале года у них было около 350 тысяч рублей, и он их все потратил.
Однако ранее дети не были оформлены на него, но в конце прошлого года ему угрожала депортация. Тогда он усыновил всех детей, но и этого оказалось мало, поэтому пара зарегистрировала брак, тогда пособия и прекратились.
И, конечно, часто он может ее ударить. Девушка коррекционная, даже не умеет писать. Поэтому, когда мы спрашивали, зачем столько детей, она просто мило улыбалась и кивала. К тому же теперь у нее роды проходят довольно легко, а токсикоза нет вообще. Дети ее никак не напрягают, хотя они все спокойные, но могут иногда не слушаться«, — поделились историей сотрудники “Живой надежды”.
В центр «потерянные» приходят и ночью, поэтому сотрудники по очереди остаются дежурить. Всего в центре 11 сотрудников: соцработники, психолог, юрист, завхоз и бухгалтер. Но врача нет, так как рядом находится поликлиника. Поблизости также находятся школа и детский сад, куда временно берут детей.
Все женщины в доме полностью сами обслуживают себя и детей: уборка, стирка, приготовление еды — все по договоренности с другими жителями. За ними даже остается возможность по-своему обустроить уголок для себя и детей. Обслуживающего персонала нет.
Конечно, и стычки между самими жительницами могут случаться. Сотрудники пытаются разрешать конфликты и драки, но действительно буйные покидают дом.
В центр также приходят волонтеры и учат девушек шить и вышивать, работать с эпоксидной смолой — помогают получить первую или дополнительную специальность, чтобы девушки могли устроиться на работу. В поиске профессии сотрудники тоже помогают мамам, но обычно это простые занятия, так как некоторые подопечные женщины могут не иметь должного образования. Трудоустройство происходит по способностям и навыкам в работе.
Руководители организации заявили, что сотрудники здесь только для психологической или юридической поддержки, помощи в поиске работы. Иждивенцев в доме не жалуют.
В учреждении есть и комната для работы с психологом, где дети общаются и могут позаниматься песочной терапией для развития мелкой моторики. Также каждый желающий может проконсультироваться по волнующим вопросам.
Однако «Живая надежда» — не просто дом, где можно спрятаться. Влияние и помощь этой организации распространяется далеко за пределы стен здания. Так, на сопровождении центра есть и семьи, у которых есть жилье, но ситуации ведь бывают совсем разные. Семьям помогают продуктами, детскими принадлежностями. Специалисты «Живой надежды» могут также проконсультировать, допустим, в юридических вопросах. Сотрудники помогают также и с бракоразводными процессами и алиментами.
Как отмечают в руководстве, «Живая Надежда» — это семья. Если кто-то приходит, то с центром остается надолго, приходя в гости или вновь обращаясь за помощью и поддержкой. Но Ирина Якина когда-то решила остаться насовсем, продолжив работать в центре в должности завхоза. В далеком 2001 году она, оставшись с дочерью без средств существования после смерти мужа, обратилась за помощью в центр, а обрела добрую семью и друзей. Сейчас ее дочь уже выросла, а вторая, подросток, иногда помогает в центре — играет с детьми.
Стоит отметить, что за надеждой и поддержкой обращались и женщины, состоящие в абьюзивных отношениях со случаями бытового насилия, где агрессорами были высокопоставленные лица, а также люди со связями и большим достатком. Конкретные имена нам, конечно же, не назвали. Но нам рассказали, что женщинам помочь было сложно, приходилось отправлять их в другие регионы и города России, «обрубая» все контакты.
«Бывали и случаи, когда за помощью обращались и наркозависимые. Таким женщинам предлагали либо выдержать определенный период без употребления запрещенных веществ, либо приходить только после лечения. А сотрудники уже помогают адаптироваться к жизни — приглашают священников и психологов для бесед, волонтеров для различных отвлекающих занятий. Мы никого насильно не удерживаем здесь, хотя и стараемся направить на лучший путь», — поделилась директор по развитию.
Как отметила Елена Понасенкова, около 88% женщин, которые выпускаются из центра, становятся на более менее нормальный образ жизни. Первое время сотрудники «Живой надежды» помогают «выпускницам» детским питанием, принадлежностями и одеждой, а также консультацией по юридическим вопросам, да и просто моральной поддержкой. Из относительно счастливых историй директор по развитию вспомнила случай, когда в центр недавно пришла жертва домашнего насилия после очередного удара. Однако девушку по телефону вычислил партнер и пришел с агрессией. Сотрудникам пришлось женщину отправить в другое место в регионе. Но в конце концов им удалось договориться с ее мужем, а впоследствии и развести их. Таких историй мало, но они есть. Выбраться из абьюзивных отношений действительно невероятно сложно, но не невозможно.
«Однажды была женщина, выписавшаяся из больницы после нескольких ножевых ранений, избитая, худая. Она и недели у нас не пробыла, ее муж постоянно названивал ей, и она в конце концов вернулась к нему — уже полная зависимость от человека. Для девушки было намного сложнее преодолеть трудности проживания здесь, наладить контакты с соседками, чем получать привычные увечья там. История эта закончилась печально. Её организм настолько был измучен, болен, что она скончалась, — с болью вспоминает Елена Понасенкова. — И так бывает очень часто. Жертвы бытового насилия сбегают, здесь они рыдают, их трясет, им страшно. Но их хватает на несколько дней, потом они возвращаются обратно к агрессору. Это схоже с ломкой у наркозависимых. Но мы не можем их никак удерживать, уйти или остаться — полностью их решение».
На памяти сотрудников есть и случай, когда девушка, вышедшая из семьи, где ее избивал отец, была в браке, где ее избивал уже муж. Когда она уже выбралась из отношений с двумя детьми, ее пытались реабилитировать в центре, но любая мелочь могла показаться ей абьюзом. А когда она покинула дом, познакомилась с мужчиной, не смогла построить с ним отношения из-за детских травм. От связи с мужчиной она забеременела и вернулась в центр с третьим ребенком.
Руководство центра также поделилось с нами проблемой. Средства для помощи НКО, конечно, получает из государственной субсидии, но почти все уходит на оплату труда сотрудников. Потому что субсидия идет за оказанные услуги, а «Живая надежда» является поставщиком социальных услуг. Остальные средства — от благотворителей. Однако и такой поддержки не хватает на все трудности альтруистического образа жизни.
«За январь плата за электроэнергию составила 215 тысяч рублей, а если учесть долг, то все 226 тысяч рублей. Нам могут в любое время отключить электричество, а в холодное время года это особенно опасно. Ведь сюда не подведено отопление, подходит только холодная вода, которая отапливается бойлерами. Ранее мы платили по тарифу для простого населения, но в прошлом году нам подняли тариф как для юридического лица, так как мы оказываем услуги, несмотря на то, что они бесплатные. Хотя для некоммерческих организаций должны быть свои тарифы», — рассказал руководитель НКО «Живая надежда» Денис Артюхин.