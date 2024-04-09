«Ломка по монстру»: как устроено убежище для жертв домашнего насилия в Приморье

«Однажды была женщина, выписавшаяся из больницы после нескольких ножевых ранений, избитая, худая. Она и недели у нас не пробыла, ее муж постоянно названивал ей, и она в конце концов вернулась к нему — уже полная зависимость от человека. Для девушки было намного сложнее преодолеть трудности проживания здесь, наладить контакты с соседками, чем получать привычные увечья там. История эта закончилась печально. Её организм настолько был измучен, болен, что она скончалась, — с болью вспоминает Елена Понасенкова. — И так бывает очень часто. Жертвы бытового насилия сбегают, здесь они рыдают, их трясет, им страшно. Но их хватает на несколько дней, потом они возвращаются обратно к агрессору. Это схоже с ломкой у наркозависимых. Но мы не можем их никак удерживать, уйти или остаться — полностью их решение».