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Замглавы Мингорисполкома сказал, кому не разрешат завести собаку опасной породы

Собак опасной породы запретили приобретать определенным категориям людей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси принятый закон об ответственном обращении с животными ограничил возможности приобретения собак опасной породы. О том, кто не сможет приобрести собаку опасной породы, в Мингорисполкоме сказали в эфире СТВ.

Так, замглавы Мингорисполкома Олег Корзун подчеркнул, что закон об ответственном обращении с животными ужесточил требования в плане приобретения и выгула собак опасных пород. Определенным категориям граждан и вовсе в Беларуси запретили приобретение собак опасных пород.

— Например, не может приобрести такую собаку человек, не достигший 18-летнего возраста, а также состоящий на учете у психиатра и недееспособный человек, — указал чиновник.

Напомним, 1 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об обращении с животными, который запрещает заходить с собаками и котами в магазины, школы и медцентры.