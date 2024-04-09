Замглавы Мингорисполкома сказал, кому не разрешат завести собаку опасной породы

В Беларуси принятый закон об ответственном обращении с животными ограничил возможности приобретения собак опасной породы. О том, кто не сможет приобрести собаку опасной породы, в Мингорисполкоме сказали в эфире СТВ.
Так, замглавы Мингорисполкома Олег Корзун подчеркнул, что закон об ответственном обращении с животными ужесточил требования в плане приобретения и выгула собак опасных пород. Определенным категориям граждан и вовсе в Беларуси запретили приобретение собак опасных пород.
— Например, не может приобрести такую собаку человек, не достигший 18-летнего возраста, а также состоящий на учете у психиатра и недееспособный человек, — указал чиновник.
Напомним, 1 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об обращении с животными, который запрещает заходить с собаками и котами в магазины, школы и медцентры.