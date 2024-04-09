В Перми историческое здание Дягилевки хотят отдать другой школе

— Рассматривались разные варианты — школы 17, 2, 33 гимназия, в которой сейчас сдали новый корпус, — объяснила руководитель департамента. — Но этот вариант был признан оптимальным: учащиеся живут в основном в Ленинском районе, к тому же это здание отдельное, в нем есть свой вход, гардероб, зал, который можно использовать как физкультурный.