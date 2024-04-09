В Перми историческое здание Дягилевки хотят отдать другой школе

Пермскую 11-ю гимназию неизменно называют школой-музеем Дягилева. Она является визитной карточкой Перми. Ее посещают известные музыканты и артисты, приезжающие на Дягилевский фестиваль. Сюда приводят государственных деятелей во время их визитов в Пермь.
В родовом доме Дягилевых на улице Сибирской, 33 была воссоздана атмосфера семьи известного импресарио: собрано много редких экспонатов, живописных полотен, в столовой стоит антикварная посуда, в коридорах выставлены витрины с фрагментами балетных костюмов времен Русских сезонов Дягилева в Париже.
В актовом зале выставлена 5-метровая фигура самого Сергея Дягилева. Бронзовую скульптуру работы Эрнста Неизвестного привезли сюда в 2007 году из Нью-Йорка.
После того, как в Дягилевской гимназии сдали новый современный корпус, прежнее историческое здание отнюдь не пустовало. Здесь проходят занятия, уроки ритмики, в музее проводятся экскурсии.
И вот теперь его хотят фактически отдать другой пермской школе. Об этом объявили на совместном заседании родительского комитета и педсостава гимназии представители городского департамента образования.
Приказ пока не подписан.
— В администрации Перми принято непростое решение, и оно обсуждению не подлежит! — с таких слов начала свое выступление начальник департамента Ольга Ершова, вызвав неудовольствие собравшихся.
Она объяснила: речь идет о 200 учениках 5−11 классов и педагогах 21 школы, которую два года назад пришлось эвакуировать из здания на Сибирской, 23, когда в нем обнаружили трещины.
Учащихся и учителей на время ремонтных работ разместили в других пермских школах, но ремонт затянулся.
— Это объект культурного наследия, — объяснила Ольга Ершова. — Долго готовилась проектно-сметная документация. Проект готов, но требуется доработка системы противопожарной безопасности. Практика показывает, что согласование займет не менее 6 месяцев, а сам ремонт продлится еще не меньше двух лет.
По словам Ольги Ершовой, ждать столько времени дети уже не могут: многим из них сейчас приходится тратить очень много времени, чтобы добраться до места учебы.
— Рассматривались разные варианты — школы 17, 2, 33 гимназия, в которой сейчас сдали новый корпус, — объяснила руководитель департамента. — Но этот вариант был признан оптимальным: учащиеся живут в основном в Ленинском районе, к тому же это здание отдельное, в нем есть свой вход, гардероб, зал, который можно использовать как физкультурный.
Как объяснила Ольга Ершова, планируется, что 21 школа заедет в бывший родовой дом Дягилевых 1 сентября. При этом ученикам 11 гимназии с 7 по 10 классы придется потесниться и заниматься в две смены.
Консультации будут продолжены.
Представители родительского комитета встретили подобные известия без восторга. Прежде всего, они уточнили, оформлено ли уже такое решение юридически? Им ответили, что решение принято устное, и приказ пока не подписан.
Один из контраргументов родителей учащихся был таким: они специально выбирали гимназию с одной сменой обучения, чтобы их дети могли заниматься спортом и дополнительным образованием, а теперь их планы будут нарушены.
Педагоги и родители также высказывали опасение, что гимназия фактически утратит атмосферу и статус Дягилевской, а город лишится знакового узнаваемого бренда:
— Разумеется, все уникальные экспонаты нашей дягилевской экспозиции придется сворачивать, и школа-музей Дягилева в Перми по сути перестанет существовать. Здесь не удастся больше проводить для детей экскурсии, некуда будет приглашать именитых гостей. Наша гимназия перестанет быть Дягилевской!
В итоге родители гимназии создали инициативную группу. Представители департамента пообещали продолжить с ними проведение консультаций и встреч.