Южноуральцам рассказали, когда дожди покинут регион

Уже несколько дней в Челябинской области стоит хмурая и дождливая погода. Не станет исключением и сегодняшний день, 9 апреля. При этом воздух прогреется до +13 градусов, а на юге аж до +16. Когда же дожди оставят в покое регион, рассказали синоптики.