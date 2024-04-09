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Южноуральцам рассказали, когда дожди покинут регион

Уже несколько дней в Челябинской области стоит хмурая и дождливая погода. Не станет исключением и сегодняшний день, 9 апреля. При этом воздух прогреется до +13 градусов, а на юге аж до +16. Когда же дожди оставят в покое регион, рассказали синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Pchela.News

Днём в среду, 10 апреля, в Челябинской области столбики термометров покажут +11 градусов, будет дуть слабый ветер. Весь день будет идти небольшой дождь, однако, уже в четверг, 11 апреля, осадки покинут регион. Температура воздуха будет +13 градусов, погодную картину дополнит слабый северо-западный ветер.

Как и на всём Южном Урале, в Челябинске в среду и четверг будет идти дождь. Сегодня, 9 апреля, воздух прогреется до +12, а завтра станет чуть прохладнее — +7 градусов. В четверг, 11 апреля, осадков не ожидается, а температура воздуха составит +11 градусов.

Отступление осадков может стать прекрасным поводом для долгих прогулок по Челябинску, который постоянно преображается. Например, в Курчатовском районе началась подготовка к обновлению сквера на улице Молодогвардейцев. Там собираются построить входную зону и установить сухой фонтан.