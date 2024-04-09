Южноуральцам рассказали, когда дожди покинут регион

Днём в среду, 10 апреля, в Челябинской области столбики термометров покажут +11 градусов, будет дуть слабый ветер. Весь день будет идти небольшой дождь, однако, уже в четверг, 11 апреля, осадки покинут регион. Температура воздуха будет +13 градусов, погодную картину дополнит слабый северо-западный ветер.
Как и на всём Южном Урале, в Челябинске в среду и четверг будет идти дождь. Сегодня, 9 апреля, воздух прогреется до +12, а завтра станет чуть прохладнее — +7 градусов. В четверг, 11 апреля, осадков не ожидается, а температура воздуха составит +11 градусов.
Отступление осадков может стать прекрасным поводом для долгих прогулок по Челябинску, который постоянно преображается. Например, в Курчатовском районе началась подготовка к обновлению сквера на улице Молодогвардейцев. Там собираются построить входную зону и установить сухой фонтан.