Островок невезения: столичные власти и ГИБДД расширили систему автоматической фиксации нарушений ПДД

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и ГИБДД приступили к фиксации и администрированию нового состава правонарушения, рассказали «Ъ» в пресс-службе ЦОДД. Речь идет запрете стоянки на «направляющем островке» (расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней дорожный элемент для разделения и слияния транспортных потоков.). Камера фиксирует факт заезда транспортного средства на островок и дает водителю 5 минут. После этого формируется постановление по ч. 5 ст. 12.19 КоАП (штраф 2,5 тыс. руб.), которое передается в ГИБДД. Пока так работает только один автоматический комплекс на набережной Академика Туполева (Лефортово).
Понятие «островок направляющий» с 1 марта 2023 года введено в ПДД. Чаще всего такие островки представляют собой обозначенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, размещенную на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки, малые архитектурные формы
Парковка на островке часто становится причиной аварий, так как оставленные машины ограничивают обзор другим водителям, заявили «Ъ» в ЦОДД.
«Комплекс, запущенный в работу в Лефортово, не является экспериментальным, его применение согласовано Госавтоинспекцией, — уточнили в центре.— При необходимости такие камеры будут использоваться и в других проблемных местах». Отметим, что самих островков в городе становится ежегодно все больше по мере реализации проектов организации дорожного движения и переразметки.
Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский действия ЦОДД и ГИБДД поддерживает, но призывает власти учитывать все обстоятельства нарушения: «Ведь островки могут выручать в случае поломки транспортного средства или какой-то нештатной ситуации. Важно, чтобы в таких случаях штрафы не приходили». Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман его поддерживает: водители в определенных жизненных ситуациях вынуждены заезжать на островок для объезда ДТП, во время дорожных работ и стоять там более пяти минут. Софт может воспринять это как нарушение. Похожие случаи уже были в 2021 году, когда водители, оказавшись в правом ряду, во время сильного затора получали штрафы со стационарных комплексов якобы за стоянку в запрещенном месте. Шумский вспоминает и прецеденты, когда водители останавливались на обочине (это разрешено), но момент съезда с дороги камера считала движением по обочине, и ГИБДД присылала штраф.
Место применения островка не позволяет перепутать его с парковкой и остановиться случайно, заверили «Ъ» в ЦОДД.
«При первичной обработке материалов с комплексов сотрудники ЦОДД проверяют фактическое состояние проезжей части, — пояснили в центре.— Если разметка частично или полностью не видна, то материал передается в ГИБДД со специальной отметкой. Инспектор принимает решение о привлечении к ответственности. В случае ЧП, если движение организовано по временной схеме, через направляющий островок, штрафы не выписываются».
Это уже второй «новый» состав нарушений, который начали фиксировать столичные камеры в этом году: в январе на улице Свободы заработала камера, фиксирующая машины, которые не останавливаются около трамвайной остановки. Этот вид администрирования также связан с введенным с 1 марта 2023 года новым запретом: если на остановке перед машиной остановился трамвай, у которого сзади на табло загорелась надпись «Внимание, пассажир!» (или силуэт пассажира на табло), нужно пропустить пассажиров и дождаться, пока погаснет табло.