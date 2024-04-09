Островок невезения: столичные власти и ГИБДД расширили систему автоматической фиксации нарушений ПДД

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский действия ЦОДД и ГИБДД поддерживает, но призывает власти учитывать все обстоятельства нарушения: «Ведь островки могут выручать в случае поломки транспортного средства или какой-то нештатной ситуации. Важно, чтобы в таких случаях штрафы не приходили». Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман его поддерживает: водители в определенных жизненных ситуациях вынуждены заезжать на островок для объезда ДТП, во время дорожных работ и стоять там более пяти минут. Софт может воспринять это как нарушение. Похожие случаи уже были в 2021 году, когда водители, оказавшись в правом ряду, во время сильного затора получали штрафы со стационарных комплексов якобы за стоянку в запрещенном месте. Шумский вспоминает и прецеденты, когда водители останавливались на обочине (это разрешено), но момент съезда с дороги камера считала движением по обочине, и ГИБДД присылала штраф.