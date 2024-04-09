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Островок невезения: столичные власти и ГИБДД расширили систему автоматической фиксации нарушений ПДД

Столичный ЦОДД и ГИБДД теперь фиксируют новый состав правонарушения — стоянку на так называемом направляющем островке, обозначенном разметкой на проезжей части. Штраф за стоянку на нем — 2,5 тыс. руб., первые «письма счастья» уже рассылаются в Москве. В рамках «пилота» работает пока одна камера в Лефортово, но, возможно, вскоре таких автоматических комплексов станет больше.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и ГИБДД приступили к фиксации и администрированию нового состава правонарушения, рассказали «Ъ» в пресс-службе ЦОДД. Речь идет запрете стоянки на «направляющем островке» (расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней дорожный элемент для разделения и слияния транспортных потоков.). Камера фиксирует факт заезда транспортного средства на островок и дает водителю 5 минут. После этого формируется постановление по ч. 5 ст. 12.19 КоАП (штраф 2,5 тыс. руб.), которое передается в ГИБДД. Пока так работает только один автоматический комплекс на набережной Академика Туполева (Лефортово).

Понятие «островок направляющий» с 1 марта 2023 года введено в ПДД. Чаще всего такие островки представляют собой обозначенную разметкой и диагональными полосами треугольную зону, размещенную на перекрестке или на съезде, где нельзя парковаться. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки, малые архитектурные формы и т. д.

Парковка на островке часто становится причиной аварий, так как оставленные машины ограничивают обзор другим водителям, заявили «Ъ» в ЦОДД.

«Комплекс, запущенный в работу в Лефортово, не является экспериментальным, его применение согласовано Госавтоинспекцией, — уточнили в центре.— При необходимости такие камеры будут использоваться и в других проблемных местах». Отметим, что самих островков в городе становится ежегодно все больше по мере реализации проектов организации дорожного движения и переразметки.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский действия ЦОДД и ГИБДД поддерживает, но призывает власти учитывать все обстоятельства нарушения: «Ведь островки могут выручать в случае поломки транспортного средства или какой-то нештатной ситуации. Важно, чтобы в таких случаях штрафы не приходили». Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман его поддерживает: водители в определенных жизненных ситуациях вынуждены заезжать на островок для объезда ДТП, во время дорожных работ и стоять там более пяти минут. Софт может воспринять это как нарушение. Похожие случаи уже были в 2021 году, когда водители, оказавшись в правом ряду, во время сильного затора получали штрафы со стационарных комплексов якобы за стоянку в запрещенном месте. Шумский вспоминает и прецеденты, когда водители останавливались на обочине (это разрешено), но момент съезда с дороги камера считала движением по обочине, и ГИБДД присылала штраф.

Место применения островка не позволяет перепутать его с парковкой и остановиться случайно, заверили «Ъ» в ЦОДД.

«При первичной обработке материалов с комплексов сотрудники ЦОДД проверяют фактическое состояние проезжей части, — пояснили в центре.— Если разметка частично или полностью не видна, то материал передается в ГИБДД со специальной отметкой. Инспектор принимает решение о привлечении к ответственности. В случае ЧП, если движение организовано по временной схеме, через направляющий островок, штрафы не выписываются».

Это уже второй «новый» состав нарушений, который начали фиксировать столичные камеры в этом году: в январе на улице Свободы заработала камера, фиксирующая машины, которые не останавливаются около трамвайной остановки. Этот вид администрирования также связан с введенным с 1 марта 2023 года новым запретом: если на остановке перед машиной остановился трамвай, у которого сзади на табло загорелась надпись «Внимание, пассажир!» (или силуэт пассажира на табло), нужно пропустить пассажиров и дождаться, пока погаснет табло.

штрафы