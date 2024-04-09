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В Кемерове изменится движение автобусов из-за продления улицы Дружбы

Подрядчик уже приступил к работам.

Как сообщает кемеровская мэрия, подрядчик уже приступил к строительству продления улицы Дружбы от ул. Веры Волошиной до Казачьего тракта. До осени он построит двухполосную дорогу протяжённостью 582 метра.

Из-за начавшихся работ с 10 апреля до завершения строительства изменятся схемы движения автобусов № 99 «Шалготарьян — Детский сад» и № 226 «21 микрорайон — Детский сад».

Маршрут № 99 в прямом направлении будет идти с ул. Тухачевского на ул. Двужильного, затем на Баумана и Радищева, остановится на «1-я линии», ул. Радищева, Волошиной и завершит на «Детском саде». Обратно с конечной пойдёт по Волошиной, ул. Дружбы, Космической, Двужильного и выйдет на Тухачевского.

Автобус № 226 прямо с ул. Автозаводской поедет на ул. Базовая, 1-ю линию, Радищева, Волошиной и остановится на «Детском саде». Обратно с сада поедет по Волошиной, ул. Дружбы, Космической, Автозаводской и далее по маршруту.