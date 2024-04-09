В Кемерове изменится движение автобусов из-за продления улицы Дружбы

Маршрут № 99 в прямом направлении будет идти с ул. Тухачевского на ул. Двужильного, затем на Баумана и Радищева, остановится на «1-я линии», ул. Радищева, Волошиной и завершит на «Детском саде». Обратно с конечной пойдёт по Волошиной, ул. Дружбы, Космической, Двужильного и выйдет на Тухачевского.