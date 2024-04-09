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Когда закончатся дожди в Новосибирске — рассказали синоптики

Улучшение погоды прогнозируют уже к четвергу, 11 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Reuters

В Новосибирскую область пришли дожди. Однако синоптики прогнозируют улучшение погоды уже к четвергу, 11 апреля.

Во вторник, 9 апреля днем воздух прогреется до +9, +14 градусов. Также ожидаются дожди и ветер 4−9 метров в секунду.

В ночь на среду, 10 апреля, похолодает до −2 до+3 градусов, местами до −7. Днем потеплеет до +3,+8 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди. Ожидается ветер со скоростью 3−8 метров в секунду, возможны порывы до 13, сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По данным Gismeteo, в четверг, 11 апреля, дожди прекратятся. При этом столбики термометров покажут отметки в −1, +1 градусов. Ожидается ветер со скоростью 8−9 метров в секунду.

В пятницу, 12 апреля, осадков также не ожидается, погода будет безоблачной. Температура опустится до −3, +1 градусов, ожидается ветер от 5 до 8 метров в секунду.

Андрей Иванов