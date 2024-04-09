Когда закончатся дожди в Новосибирске — рассказали синоптики

В ночь на среду, 10 апреля, похолодает до −2 до+3 градусов, местами до −7. Днем потеплеет до +3,+8 градусов. Также синоптики прогнозируют дожди. Ожидается ветер со скоростью 3−8 метров в секунду, возможны порывы до 13, сообщает Западно-Сибирский УГМС.