Истории людей, оказавшихся в приюте для бездомных

Андрей Борисович — инвалид, не хочет быть обузой для семьи, поэтому никто из родных не знает, где он сейчас. Артём Павлович потерял обе ноги, но не мечту жениться и воспитывать детей. У каждого своя история. Всего их 75 — столько бездомных живёт сегодня в приюте в Ангарске Иркутской области. Подробности — в материале irk.aif.ru.
«Взять курочек и поросят»
Сейчас Артём Деревягин живет в Центре адаптации Ангарского филиала благотворительного фонда «Оберег». В декабре 2019 года он обморозил ноги, когда работал в лесу. После их ампутации пролежал в больнице полгода, потом его привезли в приют. Здесь он уже четыре года. Вся жизнь уроженца посёлка Тальяны Усольского района — испытание: малолетним он дважды побывал в детском доме, затем бросил школу, давным-давно потерял документы, поэтому много лет работал неофициально. Сейчас новая страница — жизнь в приюте.
«Из родственников общаюсь с племянницей, которая живёт в Ангарске, и двоюродным братом из Усть-Кута, — рассказывает Артём Павлович. — Племянница меня навещает, а с братом лишь недавно наладил связь. Здесь мне нравится. Персонал относится хорошо, с соседями по комнате живём ладно: в карты играем, книжки читаем, телевизор смотрим. Из достижений, которыми хочу похвастаться, — не выпиваю уже больше года: раньше отпрашивался в город, меня отпускали, я терялся… Спасибо Елене Юрьевне (Шевцовой, руководителю приюта — прим. ред.), что не выгоняла».
Сейчас Деревягину 41 год. Он хочет восстановить документы, оформить пенсию, получить протезы, а затем: «Начнётся новая жизнь. Ещё не всё потеряно». Мужчина мечтает купить небольшой домик в деревне и завести собственное хозяйство — «взять курочек и поросят». Если судьба будет благосклонной — создать собственную семью. На вопрос: «Хотите детей?» смеётся: «А кто не хочет? Хочу мальчика и девочку».
В 14 лет сел, в 45 освободился
В комнате с Артёмом Павловичем живёт пять человек. Все они по тем или иным причинам прикованы к инвалидным коляскам.
Андрей Родиков — родом из Якутска. Как и его сосед, попал в приют через больницу. Год назад он тоже потерял обе ноги, но не помнит, как это произошло.
«Шёл со дня рождения, очнулся весь мокрый, уже в палате, — рассказывает он. — Что случилось — не знаю. Ничего не помню».
Мужчине 58 лет, половину жизни провёл в колонии. Список судимостей — внушительный: в 14 лет сел, в 45 освободился. Успел жениться и развестись. С двумя дочерьми и своими родителями отношения у него хорошие. Однако с тех пор, как лишился ног, ни с кем из них не общается — родные даже не знают, где он сейчас и что с ним.
«Не хочу быть обузой, пока с протезами вопрос не решится, — вздыхает Андрей Борисович, он уверен, что в розыск на него не подадут, — У меня жизнь такая была, что сам всегда “находился”».
О прожитом не жалеет.
«Что ушло, то не вернуть, а если что-то сделано, значит, суждено этому было произойти», — считает постоялец приюта.
Как только получит протезы, «встанет на ноги», обязательно восстановит связь с дочерьми. Скучает по ним. Приют для него — спасательный плот.
«Если нет поддержки, то всё — опять за решётку», — резюмирует Андрей Борисович.
Двух одинаковых судеб не бывает
А кому-то вообще некуда идти. Сейчас такой период жизни у 42-летней Оксаны из Мариуполя. В молодости она работала швеёй-мотористкой. Двадцать лет назад её разбил инсульт, жила с мужем, но недавно он погиб под обстрелом. Женщина осталась одна. Так она думала поначалу, пока с ней не связалась сестра из Ангарска, которую раньше никогда не видела.
Ангарчанка предложила Оксане переехать к ней «из зоны опасности». Переехала, но дальше — не сложилось. И самостоятельно о себе женщина заботиться не в состоянии. Люди добрые пристроили в приют.
«Двух одинаковых судеб не бывает, — отмечает специалист по социальной работе фонда Татьяна Кривошеева. — Помогаем нашим постояльцам восстановить документы, оформить инвалидность, трудоустроиться».
Ангарский филиал работает с 2017 года. За это время через него прошло более 800 человек. Расположен он в трёхэтажном здании в микрорайоне Майск, переулок Автоматики, 11. Летом сотрудники филиала по личной инициативе выращивают овощи рядом с учреждением. В прошлом году собрали богатый урожай огурцов, помидоров, кабачков. Выращивают разную зелень, салаты, редис, а постояльцы по возможности помогают им в этом.
Бездомные живут в приюте бесплатно — за счёт областной господдержки и частных пожертвований, поэтому здесь всегда рады любой финансовой помощи от небезразличных людей, принимают одежду, постельное бельё, мебель. Рады всему, что может помочь людям.