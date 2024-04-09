Истории людей, оказавшихся в приюте для бездомных

Мужчине 58 лет, половину жизни провёл в колонии. Список судимостей — внушительный: в 14 лет сел, в 45 освободился. Успел жениться и развестись. С двумя дочерьми и своими родителями отношения у него хорошие. Однако с тех пор, как лишился ног, ни с кем из них не общается — родные даже не знают, где он сейчас и что с ним.