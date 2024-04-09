Житель Новосибирска передал бойцам СВО раритетный внедорожник ЛуАЗ-969

Народный фронт Новосибирской области сообщил, что семья Каулиных из Новосибирска передала бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, отремонтированный ЛуАЗ.
В машине установили дизельный двигатель, перебрали всю механику и электронику.
«Пускай хотя бы одну жизнь спасет нашему бойцу, уже будет хорошо. Значит, не зря мы всё это делали, вкладывали деньги и душу», — прокомментировал глава семейства Олег Каулин.
Напомним, что в Новосибирске рассказали про льготы детям участников СВО при поступлении.