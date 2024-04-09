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Житель Новосибирска передал бойцам СВО раритетный внедорожник ЛуАЗ-969

Раритетный внедорожник ЛуАЗ-969 передал новосибирец бойцам специальной военной операции.

Источник: ОНФ

Народный фронт Новосибирской области сообщил, что семья Каулиных из Новосибирска передала бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, отремонтированный ЛуАЗ.

В машине установили дизельный двигатель, перебрали всю механику и электронику.

«Пускай хотя бы одну жизнь спасет нашему бойцу, уже будет хорошо. Значит, не зря мы всё это делали, вкладывали деньги и душу», — прокомментировал глава семейства Олег Каулин.

Напомним, что в Новосибирске рассказали про льготы детям участников СВО при поступлении.