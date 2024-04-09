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Где находятся аварийно-опасные участки омских дорог — список

Как ранее сообщал «СуперОмск», 8 апреля 2024 года обнародован перечень аварийно-опасных участков дорог в черте города. Напомним, в общей сложности таковых за прошедший год выявлено 72.

В частности, в список включены следующие территории в границах Центрального округа Омска:

улица 20 лет РККА (в районе дома № 175);

перекресток Масленникова и Жукова;

перекресток 10 лет Октября и 20-й линии в районе остановки «20-я линия»;

район остановки «Госпиталь» по улице Гагарина;

перекресток Маршала Жукова и Звездова (в районе дома № 7 и 4/2 по Маршала Жукова);

пересечение Маршала Жукова и Чкалова (вблизи дома по адресу Маршала Жукова, 71);

перекресток Лермонтова и 20-й линии;

территория возле домов №№ 56 и 63 по 25-й Северной;

перекресток Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября;

перекресток Маршала Жукова и Красных Зорь;

перекресток 24-й Северной и Герцена (в районе остановки «24-я Северная»,

территория близ остановки «Голубой огонек».

В Кировском округе такими стали дороги в районе:

проспекта Комарова, 7;

перекрестка Конева и 70 лет Октября в районе «Метромолла»;

перекрестков Суворова и Енисейской, а также Суворова и дороги, ведущей к Ленинградскому мосту (наибольшее число зарегистрированных ДТП в 2023 году — 14); пересечения 5-й Кировской с Семиреченской;

перекрестка Мельничной и 1-й Казахстанской (ориентир — строение 128б по Мельничной).

В черте Октябрьского округа скопления ДТП с серьезными последствиями в 2023 году зафиксированы в районе:

перекрестка Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной (ориентир — дом по Богдана Хмельницкого, 222);

перекрестка Кирова и 15-й Рабочей (ориентир — дом по Кирова, 24а);

пересечения 20 лет РККА и Шебалдина в районе дома по Шебалдина, 199;

в районе перекрестка у спорткомплекса имени С. С. Бовкуна на Богдана Хмельницкого;

перекрестка Богдана Хмельницкого и 2-й Транспортной, а также путепровода в районе Лизы Чайкиной близ Омского музыкально-педагогического колледжа.

В Советском округе к числу аварийно-опасных причислены дороги в районе:

пересечения проспекта Менделеева с улицей Белозерова (ориентир — дом по проспекту Менделеева, 8);

перекрестка улиц Нефтезаводская и Магистральная;

проезжей части возле торгового комплекса по проспекту Мира, 9Б;

перекрестка улиц 22 Апреля и Энергетиков (ориентир — дом по Энергетиков, 61).

В границах Ленинского округа аналогичным образом выделяются участки проезжей части в районе перекрестка Машиностроительной и Гашека.

Полный список представлен по ссылке.

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