Где находятся аварийно-опасные участки омских дорог — список

В частности, в список включены следующие территории в границах Центрального округа Омска:
улица 20 лет РККА (в районе дома № 175);
перекресток Масленникова и Жукова;
перекресток 10 лет Октября и 20-й линии в районе остановки «20-я линия»;
район остановки «Госпиталь» по улице Гагарина;
перекресток Маршала Жукова и Звездова (в районе дома № 7 и 4/2 по Маршала Жукова);
пересечение Маршала Жукова и Чкалова (вблизи дома по адресу Маршала Жукова, 71);
перекресток Лермонтова и 20-й линии;
территория возле домов №№ 56 и 63 по 25-й Северной;
перекресток Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября;
перекресток Маршала Жукова и Красных Зорь;
перекресток 24-й Северной и Герцена (в районе остановки «24-я Северная»,
территория близ остановки «Голубой огонек».
В Кировском округе такими стали дороги в районе:
проспекта Комарова, 7;
перекрестка Конева и 70 лет Октября в районе «Метромолла»;
перекрестков Суворова и Енисейской, а также Суворова и дороги, ведущей к Ленинградскому мосту (наибольшее число зарегистрированных ДТП в 2023 году — 14); пересечения 5-й Кировской с Семиреченской;
перекрестка Мельничной и 1-й Казахстанской (ориентир — строение 128б по Мельничной).
В черте Октябрьского округа скопления ДТП с серьезными последствиями в 2023 году зафиксированы в районе:
перекрестка Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной (ориентир — дом по Богдана Хмельницкого, 222);
перекрестка Кирова и 15-й Рабочей (ориентир — дом по Кирова, 24а);
пересечения 20 лет РККА и Шебалдина в районе дома по Шебалдина, 199;
в районе перекрестка у спорткомплекса имени С. С. Бовкуна на Богдана Хмельницкого;
перекрестка Богдана Хмельницкого и 2-й Транспортной, а также путепровода в районе Лизы Чайкиной близ Омского музыкально-педагогического колледжа.
В Советском округе к числу аварийно-опасных причислены дороги в районе:
пересечения проспекта Менделеева с улицей Белозерова (ориентир — дом по проспекту Менделеева, 8);
перекрестка улиц Нефтезаводская и Магистральная;
проезжей части возле торгового комплекса по проспекту Мира, 9Б;
перекрестка улиц 22 Апреля и Энергетиков (ориентир — дом по Энергетиков, 61).
В границах Ленинского округа аналогичным образом выделяются участки проезжей части в районе перекрестка Машиностроительной и Гашека.
Полный список представлен по ссылке.