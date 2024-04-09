В Красноярске многотонный кран едва не рухнул на электропровода

Накануне, 8 апреля, на одной из строительных площадок в Советском районе краевого центра едва не произошло падение строительного крана. Об этом сообщили в службе спасения Красноярского края.
В переулок Светлогорский выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда совместно с сотрудниками МЧС. На стройплощадке жилого дома накренился строительный кран, существовала угроза его падение на электрические провода.
Представители строительной организации и спасатели совместно установили многотонные домкраты для выравнивания крана.
По данным ведомства, в настоящее время угрозы падения крана нет.