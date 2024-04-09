Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске многотонный кран едва не рухнул на электропровода

Происшествие чуть не случилось на стройплощадке.

Источник: Служба спасения Красноярского края

Накануне, 8 апреля, на одной из строительных площадок в Советском районе краевого центра едва не произошло падение строительного крана. Об этом сообщили в службе спасения Красноярского края.

В переулок Светлогорский выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда совместно с сотрудниками МЧС. На стройплощадке жилого дома накренился строительный кран, существовала угроза его падение на электрические провода.

Представители строительной организации и спасатели совместно установили многотонные домкраты для выравнивания крана.

По данным ведомства, в настоящее время угрозы падения крана нет.

строительство