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В Приангарье есть пять ничейных дамб, которые сейчас обследуют

К паводкам у нас, в общем, готовы, но имеется нюанс.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области уже почти начался паводкоопасный сезон, связанный с весенним вскрытием рек. К счастью, не такой, как в унесенном рекой Урал Орске, но пару домов в Зиме уже подтопило, талые воды пробежались проверочными ручьями по Урику и Грановщине, залив дороги и проникнув за несколько оград. И самый интересный период у нас, конечно, еще впереди. Об этом говорили на пресс-конференции в ИА «Интерфакс».

В зоне возможного весеннего подтопления в Иркутской области находятся 95 населенных пунктов, где проживают более 18 тысяч человек. Скотомогильников и мест складирования ТКО в подтопляемых весной территориях нет. В 2024 году, по словам первого заместителя губернатора Романа Колесова, на противопаводковые мероприятия выделено в два раза больше денег, чем в 2023 году, — 35 миллионов рублей. Есть резервный фонд правительства — там 570 миллионов рублей, в резервных фондах муниципалитетов — 110 миллионов рублей, материальных ресурсов на случай ЧС для ликвидации последствий — более чем на 62 миллиона рублей. Готовы 106 пунктов временного размещения граждан, которые могут принять более 27 тысяч человек.

Особое внимание в свете прошлогодних весенних паводков будут уделять северу, верхнеленским районам и западным районам Приангарья. Последние события показали, что в населенных пунктах возле водоемов нужно максимальное внимание уделять дамбам. В Иркутской области дамб довольно много, есть старые, которые регулярно обследуются, проверяются и ремонтируются, особенно после паводка 2019 года. Есть новые, построенные в пострадавших от летнего наводнения 2019 года населенных пунктах — 10 дамб ввели в эксплуатацию в 2023 году, их общая длина составляет 82,3 километра, они защищают 11 населенных пунктов, где проживают 24 тысячи человек. И есть в Приангарье пять ничьих, бесхозных дамб — в Шелехове, Куйтуне, Черемховском, Братском и Зиминском районах. В ближайшие несколько дней каждую из этих дамб обследуют по распоряжению губернатора, и потом будет принято решение о передаче их на баланс.

Кроме дамб в 2023 году началась работа по определению участков дорог регионального значения, которые при выходе рек из берегов становятся непроездными. Подчас вода переливается через участок протяженностью 10−15 метров, поднимается над дорожным полотном на 30−40 сантиметров, а населенный пункт из-за этого оказывается отрезанным. В 2023 году таких участков было обнаружено 97, на них установили 37 водопропускных труб, заменили 25 разрушенных водопропускных труб, восстановили пять мостов и заделали размывы полотна на участках общей длиной 14,6 километра.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, к паводкам в Приангарье готовы все 18 тысяч сотрудников регионального управления МЧС и 3,5 тысячи единиц техники. Сформировано 11 оперативных группы для работы в паводкоопасных территориях, готово девять тонн взрывчатки для ликвидации заторов при ледоходе после вскрытия рек. Ближе к местам возможных подтоплений на северных территориях перебазированы два вертолета МЧС. Кстати, группы будут отправлены в территории еще до вскрытия рек.

И к вскрытию ответственные службы уже тоже готовы: провели распиловку льда на некоторых участках, где часто происходят заторы, засыпали землей участки общей площадью около одного квадратного километра.

Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров говорит, что вскрытие рек в Приангарье начнется уже вот-вот: во второй декаде апреля. Сначала освобождаться ото льда будут левобережные притоки Ангары. В третьей декаде апреля начнется ледоход на Киренге и Лене, в первой декаде мая — на Нижней Тунгуске, во второй декаде — на Витиме. Пока всё в пределах нормы, снега было не сильно много, запасы воды в снеге ниже нормы, толщина льда не зашкаливает. Так, в бассейне рек Ока, Ия, Нижняя Тунгуска, Витим запас воды в снеге 90−114% от нормы, в бассейнах рек Куды, Лены, Киренги — 80−89%, рек Иркут, Китой, Белая и Бирюса — 76−77%. Количество осадков ожидается слегка повышенным во второй декаде апреля, но это не должно сильно повлиять на повышение уровня воды в реках. Все гидрологические посты готовы к круглосуточному мониторингу рек.

На Байкале ситуация также стабильная: уровень воды в озере составляет 456,38 метра ТО (Тихоокеанской системы высотных отметок), это на 19 сантиметров выше уровня 2023 года. Вскрытие Байкала ото льда начнется в первой декаде мая, освобождение ото льда — в середине мая. В это же время начнут вскрываться водохранилища Ангарского каскада ГЭС. Последним очистится Мамаканское водохранилище.

Приток воды в Байкал в апреле ожидается чуть выше нормы — 950−1250 кубометров в секунду (норма — 890 кубометров), далее — 2,5−3,1 тысячи кубометров в секунду (норма — 2980 кубометров в секунду). Сброс через Иркутскую ГЭС с 6 апреля по 11 мая запланирован на уровне 2,6 тысячи кубометров в секунду.

В общем, вроде бы будет спокойно. Однако вода — это стихия. Надо быть готовым ко всему. Последние события на Урале это в очередной раз доказали.

МЧС