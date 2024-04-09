В Приангарье есть пять ничейных дамб, которые сейчас обследуют

В Иркутской области уже почти начался паводкоопасный сезон, связанный с весенним вскрытием рек. К счастью, не такой, как в унесенном рекой Урал Орске, но пару домов в Зиме уже подтопило, талые воды пробежались проверочными ручьями по Урику и Грановщине, залив дороги и проникнув за несколько оград. И самый интересный период у нас, конечно, еще впереди. Об этом говорили на пресс-конференции в ИА «Интерфакс».
В зоне возможного весеннего подтопления в Иркутской области находятся 95 населенных пунктов, где проживают более 18 тысяч человек. Скотомогильников и мест складирования ТКО в подтопляемых весной территориях нет. В 2024 году, по словам первого заместителя губернатора Романа Колесова, на противопаводковые мероприятия выделено в два раза больше денег, чем в 2023 году, — 35 миллионов рублей. Есть резервный фонд правительства — там 570 миллионов рублей, в резервных фондах муниципалитетов — 110 миллионов рублей, материальных ресурсов на случай ЧС для ликвидации последствий — более чем на 62 миллиона рублей. Готовы 106 пунктов временного размещения граждан, которые могут принять более 27 тысяч человек.
Кроме дамб в 2023 году началась работа по определению участков дорог регионального значения, которые при выходе рек из берегов становятся непроездными. Подчас вода переливается через участок протяженностью 10−15 метров, поднимается над дорожным полотном на 30−40 сантиметров, а населенный пункт из-за этого оказывается отрезанным. В 2023 году таких участков было обнаружено 97, на них установили 37 водопропускных труб, заменили 25 разрушенных водопропускных труб, восстановили пять мостов и заделали размывы полотна на участках общей длиной 14,6 километра.
Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, к паводкам в Приангарье готовы все 18 тысяч сотрудников регионального управления МЧС и 3,5 тысячи единиц техники. Сформировано 11 оперативных группы для работы в паводкоопасных территориях, готово девять тонн взрывчатки для ликвидации заторов при ледоходе после вскрытия рек. Ближе к местам возможных подтоплений на северных территориях перебазированы два вертолета МЧС. Кстати, группы будут отправлены в территории еще до вскрытия рек.
И к вскрытию ответственные службы уже тоже готовы: провели распиловку льда на некоторых участках, где часто происходят заторы, засыпали землей участки общей площадью около одного квадратного километра.
Начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров говорит, что вскрытие рек в Приангарье начнется уже вот-вот: во второй декаде апреля. Сначала освобождаться ото льда будут левобережные притоки Ангары. В третьей декаде апреля начнется ледоход на Киренге и Лене, в первой декаде мая — на Нижней Тунгуске, во второй декаде — на Витиме. Пока всё в пределах нормы, снега было не сильно много, запасы воды в снеге ниже нормы, толщина льда не зашкаливает. Так, в бассейне рек Ока, Ия, Нижняя Тунгуска, Витим запас воды в снеге 90−114% от нормы, в бассейнах рек Куды, Лены, Киренги — 80−89%, рек Иркут, Китой, Белая и Бирюса — 76−77%. Количество осадков ожидается слегка повышенным во второй декаде апреля, но это не должно сильно повлиять на повышение уровня воды в реках. Все гидрологические посты готовы к круглосуточному мониторингу рек.
Приток воды в Байкал в апреле ожидается чуть выше нормы — 950−1250 кубометров в секунду (норма — 890 кубометров), далее — 2,5−3,1 тысячи кубометров в секунду (норма — 2980 кубометров в секунду). Сброс через Иркутскую ГЭС с 6 апреля по 11 мая запланирован на уровне 2,6 тысячи кубометров в секунду.
В общем, вроде бы будет спокойно. Однако вода — это стихия. Надо быть готовым ко всему. Последние события на Урале это в очередной раз доказали.