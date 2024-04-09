В Приангарье есть пять ничейных дамб, которые сейчас обследуют

В Иркутской области уже почти начался паводкоопасный сезон, связанный с весенним вскрытием рек. К счастью, не такой, как в унесенном рекой Урал Орске, но пару домов в Зиме уже подтопило, талые воды пробежались проверочными ручьями по Урику и Грановщине, залив дороги и проникнув за несколько оград. И самый интересный период у нас, конечно, еще впереди. Об этом говорили на пресс-конференции в ИА «Интерфакс».

В зоне возможного весеннего подтопления в Иркутской области находятся 95 населенных пунктов, где проживают более 18 тысяч человек. Скотомогильников и мест складирования ТКО в подтопляемых весной территориях нет. В 2024 году, по словам первого заместителя губернатора Романа Колесова, на противопаводковые мероприятия выделено в два раза больше денег, чем в 2023 году, — 35 миллионов рублей. Есть резервный фонд правительства — там 570 миллионов рублей, в резервных фондах муниципалитетов — 110 миллионов рублей, материальных ресурсов на случай ЧС для ликвидации последствий — более чем на 62 миллиона рублей. Готовы 106 пунктов временного размещения граждан, которые могут принять более 27 тысяч человек.

Особое внимание в свете прошлогодних весенних паводков будут уделять северу, верхнеленским районам и западным районам Приангарья. Последние события показали, что в населенных пунктах возле водоемов нужно максимальное внимание уделять дамбам. В Иркутской области дамб довольно много, есть старые, которые регулярно обследуются, проверяются и ремонтируются, особенно после паводка 2019 года. Есть новые, построенные в пострадавших от летнего наводнения 2019 года населенных пунктах — 10 дамб ввели в эксплуатацию в 2023 году, их общая длина составляет 82,3 километра, они защищают 11 населенных пунктов, где проживают 24 тысячи человек. И есть в Приангарье пять ничьих, бесхозных дамб — в Шелехове, Куйтуне, Черемховском, Братском и Зиминском районах. В ближайшие несколько дней каждую из этих дамб обследуют по распоряжению губернатора, и потом будет принято решение о передаче их на баланс.