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Сняты все ограничения по федеральным дорогам Хабаровского края

Движение перекрывали из-за неблагоприятных погодных условий.
Источник: Комсомольская правда

В связи с погодными условиями в Хабаровском крае были введены временные ограничения на движение автобусов и грузового транспорта. Однако сегодня все ограничения на движение были сняты, начиная с 14:30. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Согласно информации от ФКУ ДСД «Дальний Восток», дорожное движение полностью восстановлено на федеральных автодорогах А-376 «Хабаровск — село Лидога — поселок Ванино» с подъездом к Комсомольску на участке от поселка Маяк (118 километр) до Комсомольска.

Это означает, что автобусы и грузовые автомобили теперь могут свободно двигаться по этим участкам.

ОБНОВЛЕНИЕ

Начиная с 17:00, снято ограничение на движение автобусов и грузового транспорта массой более 12 тонн на участке дороги «Комсомольск-на-Амур — рабочий поселок Чегдомын».

Так же снято ограничение на дороге к поселку Галечный в Комсомольском муниципальном районе.

С 18:15 убрали ограничение на дороге из Комсомольска-на-Амуре до Амурска.