Сняты все ограничения по федеральным дорогам Хабаровского края

В связи с погодными условиями в Хабаровском крае были введены временные ограничения на движение автобусов и грузового транспорта. Однако сегодня все ограничения на движение были сняты, начиная с 14:30. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно информации от ФКУ ДСД «Дальний Восток», дорожное движение полностью восстановлено на федеральных автодорогах А-376 «Хабаровск — село Лидога — поселок Ванино» с подъездом к Комсомольску на участке от поселка Маяк (118 километр) до Комсомольска.
Это означает, что автобусы и грузовые автомобили теперь могут свободно двигаться по этим участкам.
Начиная с 17:00, снято ограничение на движение автобусов и грузового транспорта массой более 12 тонн на участке дороги «Комсомольск-на-Амур — рабочий поселок Чегдомын».
Так же снято ограничение на дороге к поселку Галечный в Комсомольском муниципальном районе.
С 18:15 убрали ограничение на дороге из Комсомольска-на-Амуре до Амурска.