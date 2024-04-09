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В Новокузнецке осудили директора турфирмы, обманувшую 17 человек на 3,5 млн

Вместо отдыха клиенты столкнулись с невыполненными обещаниями турфирмы.

Как сообщает полиция Кузбасса, в Новокузнецке вынесли приговор за мошенничество в туриндустрии. Виновной признали 37-летнюю бывшую директора турфирмы, которая обманула 17 человек.

Обманутыми оказались клиенты, оплатившие путёвки на общую сумму свыше 3,5 млн рублей. Жертвы обратились в полицию после того, как оплаченные туры (среди них были и поездки на Мальдивы, Египет) не были реализованы.

В результате руководителя турагентства задержали. Выяснилось, что новокузнечанка из денег клиентов гасила кредиты, раздавала долги знакомым и самой себе выплачивала зарплату.

Центральный районный суд г. Новокузнецка приговорил женщину к 4 годам и 10 месяцам принудительных работ, а также обязал её компенсировать ущерб потерпевшим.