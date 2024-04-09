Снегопады вернутся в Свердловскую область

«На юге осадки продолжатся в виде дождя, но уже на холодном фронте. Суммарное количество осадков за сутки — до 3−5 мм в виде снега по северу области и до 2−4 мм дождем в южных районах. К вечеру в тылу циклона, за холодным фронтом, похолодание распространится и на южные районы области. Ночь на среду ожидается достаточно прохладной, с преобладанием отрицательных температур по всей территории региона», — говорится в прогнозе.