Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопады вернутся в Свердловскую область

В Свердловской области сегодня ожидаются снегопады, их принесет циклон. Снег ожидается преимущественно на севере Среднего Урала, написал в telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.

Сейчас в Вашингтоне: +12° 0 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: УГИБДД по Свердловской области

«На юге осадки продолжатся в виде дождя, но уже на холодном фронте. Суммарное количество осадков за сутки — до 3−5 мм в виде снега по северу области и до 2−4 мм дождем в южных районах. К вечеру в тылу циклона, за холодным фронтом, похолодание распространится и на южные районы области. Ночь на среду ожидается достаточно прохладной, с преобладанием отрицательных температур по всей территории региона», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге сегодня днем воздух прогреется до +6, +8 градусов, ожидается дождь и ветер с порывами до 11 м/с. Потепление в Свердловской области, согласно прогнозу, ожидается не раньше 11 апреля. Воздух в регионе днем прогреется до +12 градусов.