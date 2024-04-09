Красноярская спортсменка Велиева выиграла путёвку на Олимпиаду в Париже

24-летняя Ханум Велиева в 2020 году стала чемпионкой Европы, взяла бронзу на чемпионате мира в 2021 году, участвовала в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Выступает за клуб «Академия борьбы имени Дмитрия Миндиашвили». Входит в сборную страны.