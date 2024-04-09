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Красноярская спортсменка Велиева выиграла путёвку на Олимпиаду в Париже

В Баку на европейском квалификационном турнире она разгромила представительницу Украины со счётом 11:0.

Источник: СФУ

Красноярская спортсменка Ханум Велиева выиграла лицензию на участие в Олимпиаде в Париже. Она одолела украинскую соперницу.

В Баку на европейском квалификационном турнире она разгромила представительницу Украины со счётом 11:0.

Сейчас у российской женской сборной 4 лицензии из 6. Кто будет участвовать в олимпиаде, станет известно после чемпионата России, который состоится в конце апреля.

24-летняя Ханум Велиева в 2020 году стала чемпионкой Европы, взяла бронзу на чемпионате мира в 2021 году, участвовала в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Выступает за клуб «Академия борьбы имени Дмитрия Миндиашвили». Входит в сборную страны.

Ранее сообщалось о том, что красноярские дзюдоисты взяли 112 медалей на турнире Агафонова.

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