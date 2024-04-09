Врач Кожинова рассказала, сколько калорий нужно в день взрослому человеку

Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирина Кожинова рассказала «АиФ в Кузбассе», сколько калорий нужно среднестатистическому человеку в сутки.
Для поддержания жизни среднестатистическому человеку необходимо в сутки получать 1 330 ккал женщинам и 1 680 ккал мужчинам. Однако у работающих другие потребности: офисному работнику достаточно 2 400 ккал, шахтёру нужно уже около 4 000 ккал в сутки.
Превышение потребления калорий над расходом ведёт к избыточной массе тела и ожирению (попробуйте посчитать разницу, сколько съедаем и тратим — для этого есть специальные программы). Подробнее о том, как считать калории и как узнать, что пора худеть, написали тут.