Врач Кожинова рассказала, сколько калорий нужно в день взрослому человеку

Превышение потребления калорий над расходом ведёт к избыточной массе тела и ожирению (попробуйте посчитать разницу, сколько съедаем и тратим — для этого есть специальные программы). Подробнее о том, как считать калории и как узнать, что пора худеть, написали тут.