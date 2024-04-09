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Телевидение и радио перестанут работать на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. В Свердловской области с 8 по 14 апреля телерадиовещание будут прерываться. Об этом рассказали в пресс-службе РТРС.

«8−14 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — сообщили в организации.

Под ограничения попадают 19 населенных пунктов на Среднем Урале.

По данным РТРС, отключение телерадиосигнала связано с профилактическими работами, требующими отключения оборудования для передачи сигнала.

Напомним, в Екатеринбурге вводят ограничения на дорогах. Утром 10 апреля несколько дорог будут перекрыты из-за празднования Ураза-байрама. Кроме того, в течение апреля будут перекрыты пять улиц на Вторчермете.