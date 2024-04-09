Телевидение и радио перестанут работать на Среднем Урале

«8−14 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — сообщили в организации.
Под ограничения попадают 19 населенных пунктов на Среднем Урале.
По данным РТРС, отключение телерадиосигнала связано с профилактическими работами, требующими отключения оборудования для передачи сигнала.
Напомним, в Екатеринбурге вводят ограничения на дорогах. Утром 10 апреля несколько дорог будут перекрыты из-за празднования Ураза-байрама. Кроме того, в течение апреля будут перекрыты пять улиц на Вторчермете.