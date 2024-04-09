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«Мусорный» регоператор Казани опроверг обвинения в загрязнении воздуха

С начала года не было зафиксировано ни одного превышения.

Источник: Комсомольская правда

«Мусорный» регоператор Казани опроверг обвинения в загрязнении воздуха. В компании «ПЖКХ» заявили, что регулярно следят за показателями. Так здесь ответили на критику главы Минэкологии РТ Александра Шадрикова, который заподозрил мусорный полигон на улице Химической в загрязнении воздуха на территории Авиастроительного района столицы Татарстана.

Генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов заявил, что с начала года не было зафиксировано ни одного превышения, пишет «БИЗНЕС Online».

Полигон на улице Химической планируют закрыть уже скоро — во втором квартале 2024 года.

экология