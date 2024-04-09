Стала известно, когда отмечаем День города Иркутска 2024

День города Иркутска всегда проходит с размахом. В областном центре к празднику готовят несколько локаций, где обязательно проходят концерты, интерактивы, конкурсы. Места эти, конечно, всем известны — площадь графа Сперанского у регионального правительства, площадь у памятника Александру III, остров Конный. Кстати, обычно на ангарских островах проходят развлекательные программы с аниматорами для детей, а еще дискотеки для мальчишек и девчонок с фокусами и аквагримами. Для детей в этот раз уж точно составят план торжеств, ведь в этот раз День города Иркутска 2024 совпадает с Днем защиты детей, который сибиряки также любят.