Стала известно, когда отмечаем День города Иркутска 2024

День города Иркутска 2024 уже привычно отмечать будем в первый летний месяц. Дата переходящая, однако, всегда это первая летняя суббота. Именно такая сложилась традиция в столице Приангарья. В этом году первая летняя суббота выпадает на 1 июня. И как отметили в администрации города, предварительно именно в этот день и состоятся праздничные торжества.
День города Иркутска 2024: программа, кто приедет
День города Иркутска всегда проходит с размахом. В областном центре к празднику готовят несколько локаций, где обязательно проходят концерты, интерактивы, конкурсы. Места эти, конечно, всем известны — площадь графа Сперанского у регионального правительства, площадь у памятника Александру III, остров Конный. Кстати, обычно на ангарских островах проходят развлекательные программы с аниматорами для детей, а еще дискотеки для мальчишек и девчонок с фокусами и аквагримами. Для детей в этот раз уж точно составят план торжеств, ведь в этот раз День города Иркутска 2024 совпадает с Днем защиты детей, который сибиряки также любят.
День города Иркутска обязательно проходит с большим праздничным концертом. У сквера Кирова перекрывают дорогу, устанавливают сцены с большими экранами, а поздравить иркутян с праздником обычно приезжают именитые артисты. Так поздравлять Иркутск с днем города уже приезжали группы «Сурганова и оркестр», «Фабрика» и «Любэ», Олег Газманов, «Чайф» и Татьяна Овсиенко. Кто из исполнителей украсит концерт в День города Иркутска 2024 пока остается тайной. Точная программа празднования с указанием конкретных локаций и времени начала концертов в честь дня города появится позже.
День города Иркутска 2024: немного истории
В этом году Иркутск отмечает 363 года со дня своего основания. Да и время года для празднования выбрано не случайно. Именно летом — в 1661 году — предводитель казаков Яков Похабов писал енисейскому воеводе Ивану Ржевскому «против Иркута реки на Верхоленской стороне государев новый острог служилыми людьми ставлю… тут место самое лутчее, угожее для пашни, и скотинной выпуск и сенные покосы и рыбные ловли все близко». Иркутск 1661 года был крайне мал — всего 8 на 9 саженей — это примерно 17 на 19 метров.
В то первое лето даже стены то не все успели возвести. Тыновая ограда — бревна в вертикальном положении плотно пригнаны друг к другу — появилась уже после зимы. А через десять лет пришлось начинать все заново, так как острог делался наспех из сырого леса. Зато тыновую ограду убрали и сделали «рубленый городок». Сибиряки в таком были в больше безопасности и при необходимости могли держать оборону из-за стен, вести дозор со стен.
За эти 363 года Иркутск рос и развивался, сейчас в нем проживает больше 611 тысяч человек.