Красноярцы начали получать выплаты к празднику Победы

Отметим, в Красноярском крае проживает более 83 тысяч граждан, имеющих отношение к событиям 1941−1945 годов. Из них 147 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более трех тысяч тружеников тыла, 151 бывший узник концлагерей и 136 жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.