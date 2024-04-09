Красноярцы начали получать выплаты к празднику Победы

Выплаты получат более 83 тысяч жителей Красноярского края — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы ветеранов, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.
Размер выплат разный:
— по 50 тысяч рублей — инвалидам и участникам ВОВ;
— по 10 тысяч рублей — несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Заявления подавать не нужно. Деньги перечислят через почтовые отделения или на банковские карты автоматически.
Всего на эти цели из регионального бюджета было выделено порядка 180 миллионов рублей.
Отметим, в Красноярском крае проживает более 83 тысяч граждан, имеющих отношение к событиям 1941−1945 годов. Из них 147 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более трех тысяч тружеников тыла, 151 бывший узник концлагерей и 136 жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.