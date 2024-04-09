В Перми контролёры поймали в транспорте сорокатысячного безбилетника

Контролёры общественного транспорта в Перми поймали сорокатысячного безбилетника, рассказали в городском департаменте транспорта.
По данным ведомства, юбилейным пассажиром, не оплатившим проезд, стала пассажирка по имени Наталья. Девушка не внесла оплату из-за того, что отвлеклась на смартфон. Контролёры оформили на девушку протокол и подарили ей транспортную карту с уникальным дизайном, по которой она сможет оплачивать проезд.
В городском департаменте транспорта напомнили, что штраф за неоплату необходимо будет оплатить, даже если пассажир решил проехать одну остановку или отвлёкся на телефон. «Поездка должна быть обязательно зарегистрирована. Если карта находится в стоп-листе, это не является неисправностью валидатора и не даёт основание для бесплатного проезда. Проезд в этом случае необходимо оплатить иным способом», — добавили в департаменте.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о новом способе выявлять маршруты, на которых пассажиры оплачивают проезд меньше всего. Чтобы оперативно реагировать и проводить проверки для пермских контролёров будет разработано специальное приложение.