В Перми контролёры поймали в транспорте сорокатысячного безбилетника

В городском департаменте транспорта напомнили, что штраф за неоплату необходимо будет оплатить, даже если пассажир решил проехать одну остановку или отвлёкся на телефон. «Поездка должна быть обязательно зарегистрирована. Если карта находится в стоп-листе, это не является неисправностью валидатора и не даёт основание для бесплатного проезда. Проезд в этом случае необходимо оплатить иным способом», — добавили в департаменте.