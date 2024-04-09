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Время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану

В Управлении мусульман Узбекистана объявили время праздничной молитвы в Ташкенте и в регионах республики.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В среду, 10 апреля, в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит. Управление мусульман республики объявило время праздничного намаза с учетом разницы во времени в регионах.

В связи с этим время молитвы в Ташкенте и в регионах страны несколько отличается.

Время начала намаза по областям:

  • Андижанская область — 06.00.
  • Бухарская область — 06.30.
  • Джизакская область — 06.15.
  • Навоийская область — 06.30.
  • Наманганская область — 06.00.
  • Самаркандская область — 06.20.
  • Сырдарьинская область — 06.10.
  • Сурхандарьинская область — 06.25.
  • Ташкентская область — 06.10.
  • г. Ташкент — 06.10.
  • Ферганская область — 06.00.
  • Хорезмская область — 06.50.
  • Кашкадарьинская область — 06.30.
  • Каракалпакстан — 06.50.
  • Как отмечают Рамазан хайит.

Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.

Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.

В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.

Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.

Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.

Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.

В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.

Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.

* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.

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