Ураза-байрам — 2024 в Приморье: где и когда пройдет массовый намаз

«10 апреля состоится празднование Ураза-Байрам — это важный день в Исламе, знаменующий окончание строгого поста. Богослужения традиционно носят массовых характер. В связи с этим, а также в связи с терактом, произошедшим в марте в Подмосковье, в крае усилены меры охраны общественного правопорядка. Обеспечение безопасности жителей — одна из главных задач органов власти всех уровней. Вся необходимая работа проводится силами правоохранительных структур. Организованы дополнительные посты ДПС, привлечены волонтеры», — рассказали журналисту «ФедералПресс» в департаменте внутренней политики Приморского края.

В администрации Владивостока уточнили, что в городе празднование пройдет на «Фетисов-Арене». В соответствии с недавним постановлением главы города на мероприятии должна быть вооруженная охрана, если планируется более 500 участников.

В прошлом году намаз в честь Ураза-байрама также проходил на парковке «Фетисов-Арены». Площадку для молитвы в честь главных исламских праздников перенесли туда несколько лет назад. До этого мусульмане Владивостока собирались в парке Минного городка. Решение о переносе места было принято в том числе для успокоения трафика.

Однако это не решило проблему пробок, которые меньше не становились. Участники празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в прошлом году стягивались за город со всего Владивостока и пригорода, бросали машины в любом удобном и неудобном месте. Заторы растянулись на несколько километров и закончились через продолжительное время после окончания намаза — когда все разъехались.