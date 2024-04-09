Ураза-байрам — 2024 в Приморье: где и когда пройдет массовый намаз

«10 апреля состоится празднование Ураза-Байрам — это важный день в Исламе, знаменующий окончание строгого поста. Богослужения традиционно носят массовых характер. В связи с этим, а также в связи с терактом, произошедшим в марте в Подмосковье, в крае усилены меры охраны общественного правопорядка. Обеспечение безопасности жителей — одна из главных задач органов власти всех уровней. Вся необходимая работа проводится силами правоохранительных структур. Организованы дополнительные посты ДПС, привлечены волонтеры», — рассказали журналисту «ФедералПресс» в департаменте внутренней политики Приморского края.
В администрации Владивостока уточнили, что в городе празднование пройдет на «Фетисов-Арене». В соответствии с недавним постановлением главы города на мероприятии должна быть вооруженная охрана, если планируется более 500 участников.
В прошлом году намаз в честь Ураза-байрама также проходил на парковке «Фетисов-Арены». Площадку для молитвы в честь главных исламских праздников перенесли туда несколько лет назад. До этого мусульмане Владивостока собирались в парке Минного городка. Решение о переносе места было принято в том числе для успокоения трафика.
Были и скандалы с жителями окрестных домов: верующие заблокировали дороги и вернулись к машинам через несколько часов.
«Два часа не могли выехать с собственного двора по улице Зеленой, все заблокировано, весь частный сектор, все заставлено машинами. Тимирязева, Зеленая, Мечникова — нигде нет выезда, опоздали в детский сад, на работу», — рассказывали тогда местные жители.
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