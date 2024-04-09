Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

«Рекомендуем для поездок по городу использовать городской транспорт», — говорится в сообщении ведомства.
Тем, кто все же решит отправиться в город на личном транспорте, Дептранс рекомендовал быть внимательными на дорогах и не отвлекаться во время движения.
Во вторник, 9 апреля, в Московском регионе ожидается дождь. Местами сохраняется вероятность появления грозы и ветра с порывами до 15 метров в секунду.
До этого стало известно, что теплая погода в Москве в начале недели сменится холодной 12 апреля. Температура воздуха в городе ночью упадет до 3−8 градусов, а днем она составит от 11 до 16 градусов. В пятницу также возможен дождь.