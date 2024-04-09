Фестиваль тюльпанов и ирисов в Ростовской области пройдёт 13 апреля

В Орловском районе Ростовской области в субботу, 13 апреля, состоится фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», посвященный массовому цветению тюльпанов и ирисов. Об этом рассказали в правительстве региона. Мероприятие будет на неделю раньше обычного из-за тёплой погоды.
Вход на фестиваль будет организован через контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами. Целью «Воспетой степи» называется развитие экологического туризма в восточной части Ростовской области, популяризация природных достопримечательностей долины Западного Маныча, пропаганда бережного отношения к природным объектам, развитие ответственности за поведение человека в природе.
Ранее 15 донских городов были признаны благоприятными для проживания.