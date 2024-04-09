Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль тюльпанов и ирисов в Ростовской области пройдёт 13 апреля

Вход на него будет через контрольно-пропускные пункты с использованием металлодетектора.

В Орловском районе Ростовской области в субботу, 13 апреля, состоится фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», посвященный массовому цветению тюльпанов и ирисов. Об этом рассказали в правительстве региона. Мероприятие будет на неделю раньше обычного из-за тёплой погоды.

Вход на фестиваль будет организован через контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами. Целью «Воспетой степи» называется развитие экологического туризма в восточной части Ростовской области, популяризация природных достопримечательностей долины Западного Маныча, пропаганда бережного отношения к природным объектам, развитие ответственности за поведение человека в природе.

Ранее 15 донских городов были признаны благоприятными для проживания.

флора и фауна
туризм и отдых