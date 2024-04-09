Фестиваль тюльпанов и ирисов в Ростовской области пройдёт 13 апреля

В Орловском районе Ростовской области в субботу, 13 апреля, состоится фестиваль экологического туризма «Воспетая степь», посвященный массовому цветению тюльпанов и ирисов. Об этом рассказали в правительстве региона. Мероприятие будет на неделю раньше обычного из-за тёплой погоды.