Врач Кожинова объяснила, как понять, что пора худеть

Показателем высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний считается величина окружности талии у мужчин более 94 см, у женщин — более 80 см. Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирина Кожинова говорит, что каждый человек должен знать свой индекс массы тела (ИМТ).
Он рассчитывается по формуле: ИМТ = Вес (кг): рост (м2).
Индекс массы тела в пределах 18,5−24,9 считается нормальным, от 25 до 29,9 — избыточным. ИМТ более 30 свидетельствует об ожирении. Снизить вес возможно как за счёт уменьшения калорийности питания, так и за счёт увеличения физической активности. Более подробные рекомендации по питанию, калорийности меню и физической активности написали тут.