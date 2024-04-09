Врач Кожинова объяснила, как понять, что пора худеть

Индекс массы тела в пределах 18,5−24,9 считается нормальным, от 25 до 29,9 — избыточным. ИМТ более 30 свидетельствует об ожирении. Снизить вес возможно как за счёт уменьшения калорийности питания, так и за счёт увеличения физической активности. Более подробные рекомендации по питанию, калорийности меню и физической активности написали тут.