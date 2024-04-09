Иркутский актер смог похудеть на 92 кг

Актер иркутского музыкального театра Евгений Рекутный сумел похудеть на 92 кг. По словам 29-летнего мужчины, он с детства был довольно упитанным и страдал от этого, но все попытки избавиться из лишнего веса были тщетными, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает «КП-Иркутск» (18+), у Евгения было много комплексов, однако благодаря самоиронии он принимал участие в КВН и выступал на сцене, в итоге выбрав профессию актера музыкального театра имени Загурского. Правда, вместо ярких и интересных ролей из-за внешности ему предлагали играть «милых толстячков», поэтому Евгений ощущал нереализованность в профессии и в личной жизни.
2 года назад актер осознал, что отметка в 180 кг при росте 183 см стала критической — начались проблемы со здоровьем. В итоге мужчина решился на операцию по уменьшению желудка. Сейчас актер весит 86 кг и уже сыграл роль Леньки из спектакля «Любовь и голуби» (12+).