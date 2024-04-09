Иркутский актер смог похудеть на 92 кг

Как сообщает «КП-Иркутск» (18+), у Евгения было много комплексов, однако благодаря самоиронии он принимал участие в КВН и выступал на сцене, в итоге выбрав профессию актера музыкального театра имени Загурского. Правда, вместо ярких и интересных ролей из-за внешности ему предлагали играть «милых толстячков», поэтому Евгений ощущал нереализованность в профессии и в личной жизни.