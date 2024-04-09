Во Владивостоке в апреле обработают парки и скверы от клещей

Во Владивостоке в апреле проведут акарицидную обработку парков и кладбищ. Эти мероприятия направлены на контроль и уменьшение численности клещей и других насекомых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В управлении городской среды рассказали, что работы начнутся 22 апреля на кладбищах в поселках Поспелово и Подножье, а с 23 по 26 апреля — на кладбищах «Центральное», «Морское» и «Лесное». Парки будут обработаны в период с 22 по 23 апреля.
Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к данным работам и воздержаться от посещения этих территорий в указанные дни.
Напомним, недавно во Владивостоке в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии обратился первый пострадавший от укуса клеща.