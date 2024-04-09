Во Владивостоке в апреле обработают парки и скверы от клещей

В управлении городской среды рассказали, что работы начнутся 22 апреля на кладбищах в поселках Поспелово и Подножье, а с 23 по 26 апреля — на кладбищах «Центральное», «Морское» и «Лесное». Парки будут обработаны в период с 22 по 23 апреля.