Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Красноярском крае продолжает снижаться

В Красноярском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает идти на спад. Такие данные опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Так, за прошедшую неделю к медикам обратилось 9455 жителей региона — снижение составило 4,7%.
Специалисты ведомства рекомендуют жителям региона одеваться по погоде и поддерживать свой иммунитет. Также необходимо соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением. Если вы заболели — обратитесь к врачу.
Напомним, что в краевом центре на рабочей неделе ожидаются резкие перепады температуры. Сегодня, 9 апреля, в городе ожидается +20, а уже в пятницу похолодает до 0 градусов.