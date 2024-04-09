Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Красноярском крае продолжает снижаться

За прошедшую неделю к медикам обратилось 9455 жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает идти на спад. Такие данные опубликовали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, за прошедшую неделю к медикам обратилось 9455 жителей региона — снижение составило 4,7%.

Специалисты ведомства рекомендуют жителям региона одеваться по погоде и поддерживать свой иммунитет. Также необходимо соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением. Если вы заболели — обратитесь к врачу.

Напомним, что в краевом центре на рабочей неделе ожидаются резкие перепады температуры. Сегодня, 9 апреля, в городе ожидается +20, а уже в пятницу похолодает до 0 градусов.

здоровье