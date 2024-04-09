В Хабаровском крае готовы к возможному падению ступеней ракеты «Ангара-А5»

— Определено, что возможное падение ступеней ракеты-носителя находится в очень отдалённой от населённых пунктов местности на границе районов. Это мысы Хой и То, река Лесная. Хотя люди там не живут, на всякий случай провели информирование населения, чтобы в этот день там не оказался кто-то из охотников или рыбаков. Падение ступеней возможно примерно через час после старта. Пуск с космодрома Восточный назначен на сегодня, 9 апреля, в 19:00 по местному времени, — рассказал глава администрации Ванинского района Сергей Нагорняк.