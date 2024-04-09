В Хабаровском крае готовы к возможному падению ступеней ракеты «Ангара-А5»

В Хабаровском крае охотников и рыбаков настоятельно просят воздержаться от посещения отдалённого участка на границе Ванинского и Ульчского районов. Во вторник, 9 апреля, там возможно падение отделяющихся ступеней новой ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в районной администрации.
— Определено, что возможное падение ступеней ракеты-носителя находится в очень отдалённой от населённых пунктов местности на границе районов. Это мысы Хой и То, река Лесная. Хотя люди там не живут, на всякий случай провели информирование населения, чтобы в этот день там не оказался кто-то из охотников или рыбаков. Падение ступеней возможно примерно через час после старта. Пуск с космодрома Восточный назначен на сегодня, 9 апреля, в 19:00 по местному времени, — рассказал глава администрации Ванинского района Сергей Нагорняк.
В прошлом году во время пуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» её ступени упали в Верхнебуреинском районе в окрестностях небольшого посёлка Шахтинский. Людей на время пуска на несколько часов эвакуировали в безопасное место. Головной обтекатель упал в Ульчском районе. Все фрагменты были найдены и вывезены. Угрозы экологической безопасности не возникло.
Новая тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» использует экологически чистые компоненты топлива: жидкий кислород и керосин. Поэтому она безопасна для окружающей среды.
КСТАТИ:
Космический центр «Восточный» развернул радарную следящую систему на побережье Татарского залива. Система будет отслеживать падение универсальных ракетных модулей «Ангары-А5» для определения координат мест их приземления. Этот шаг обеспечит эффективную систему контроля за космической миссией.
Трансляция пуска на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос» (YouTube, ВКонтакте) начнётся в 11:00 по московскому времени.