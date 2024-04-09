Вышел сериал «Тень Чикатило» по истории ангарского маньяка Попкова

Вышел сериал «Тень Чикатило», основанный на истории ангарского маньяка Михаила Попкова. В апреле 2024 года состоялась премьера кинофильма. Телесериал «Тень Чикатило», является продолжением сериала «Чикатило». Фильм сняли режиссёры Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили. Попкова сыграл актёр Федор Лавров, а Чикатило — Дмитрий Нагиев.
Сериал переносит зрителя в 1990-ые годы. Дмитрий Попцов работает милиционером в Ангарске в Иркутской области. Вскоре он начинает убивать женщин. Следственная группа под руководством полковника, который до этого задержал Андрея Чикатило, пытается выйти на след убийцы.
Режиссёр Сарик Андреасян рассказал, что несмотря на то, что сериал был снят на основе реальных событий, в первую очередь — это художественное произведение и поэтому сюжет отличается от биографии ангарского маньяка Попкова.
Всего снято восемь серий. 1 часть вышла 4 апреля, 2 выйдет 11 апреля, 3 серия — 18 апреля, 4 серия — 25 апреля, 5 серия — 2 мая, 6 серия — 9 мая, 7 серия — 16 мая и 8 серия — 23 мая. Серии «Тени Чикатило» будут выходить раз в неделю.
Ранее АиФ-Иркутск писали, что ангарского маньяка Попкова этапировали в одну из колоний в Мордовии. На его счету более 80 жертв.