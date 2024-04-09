В Красноярске назвали самые развалившиеся из отремонтированных в прошлые годы дороги

На сегодняшний день подрядным организациям уже выдали 16 актов с замечаниями. Больше всего недостатков выявили на улице Аэровокзальная (ремонт проводился в 2020 году) и Калинина на участке от здания № 169/10 до границы города (улицу ремонтировали в 2021 году). Там есть выбоины и деформации покрытия. Также обнаружены дефекты дорожного покрытия на улицах Пограничников и Павлова.