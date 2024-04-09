В Красноярске назвали самые развалившиеся из отремонтированных в прошлые годы дороги

Всего обследуют более 170 участков.
Более 60 из них отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2023 годы. Ремонт 17 объектов прошел в 2020 году, в этом сезоне у них заканчивается гарантийное обслуживание.
На сегодняшний день подрядным организациям уже выдали 16 актов с замечаниями. Больше всего недостатков выявили на улице Аэровокзальная (ремонт проводился в 2020 году) и Калинина на участке от здания № 169/10 до границы города (улицу ремонтировали в 2021 году). Там есть выбоины и деформации покрытия. Также обнаружены дефекты дорожного покрытия на улицах Пограничников и Павлова.
Подрядчики должны устранить выявленные замечания в ближайшее время.
Горожане тоже могут помочь в выявлении некачественного ремонта. Замечания можно передать в службу 005.
В этом году запланирован ремонт 64 дорожных участков общей протяжённостью около 93 км. По предварительным оценкам, проведение этих работ позволит увеличить долю нормативного состояния дорог Красноярска до 78,5%.