Что мотивирует жительниц Новосибирска каждый день помогать фронту

«Я знаю, что многие люди выгорают. Например, после гибели родственника на передовой они уже не видят смысла вкладывать силы. Или они не знают, кому и куда доставят эти посылки. Это демотивируют. Но у нас не так. Все женщины реально знают тех, кому помогают. Мобилизованные, когда приезжают в отпуск, приходят к нам, знакомятся, мы пьем чай, общаемся. И после того, как ты увидишь его глаза, обнимешь его, потрогаешь, ты понимаешь, кому помогаешь. По возможности, мы стараемся общаться и когда они на фронте. Бойцы записывают для нас видео с распаковкой наших посылок. Отправляют нам поздравления с праздником. Мы не теряем связь», — объясняет Светлана.