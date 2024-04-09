Что мотивирует жительниц Новосибирска каждый день помогать фронту

Волонтеры, в основном это пенсионерки, проживающие в окрестных домах, вот уже два года приходят в ТОС как на работу — шесть дней в неделю с 15.00 до 18.00. Все эти часы работа кипит. Лишь на 15 минут женщины делают перерыв, чтобы выпить чаю, а потом снова приступают к своим обязанностям. Одна из главных задач — плетение маскировочных сетей. Фронту нужно их много, и большинство волонтеров заняты именно этой работой.
Чтобы сети были по-настоящему эффективными, женщины усовершенствовали технологию плетения. Ее суть заключается в особенности наложения слоев теплоизоляционной ткани друг на друга так, чтобы между элементами сети не возникало ни единого просвета. Даже мелкая брешь может стать источником утечки тепла и может быть замечена вражеской техникой. Этого нельзя допускать.
Секрета из своей технологии волонтеры не делают. Сначала плетут основу зигзагом. Затем в просветы вплетают «листики» — ленты с надрезами. За счет надрезов получается рваный эффект, и таким образом «листики» добавляют объема и неоднородности фактуры, создают эффект естественности. Самый верхний слой — «паучьи лапки». Это тонкие ленты, которые повязывают поверх зигзагов и «листиков». «Лапки» должны плотно и густо покрывать все полотно сети.
Особое внимание уделяется подбору цветов. Используются разные оттенки зеленого, серого, коричневого, чтобы рисунок, создаваемый «лапками», получался хаотичным. Такая сеть будет максимально сливаться с ландшафтом. Выработать технологию помогали отзывы и рекомендации солдат. Такая совместная работа дала результат.
«Как-то раз накрыли танк нашими сетями, подняли коптер — не видно. Подняли тепловизор — тоже не видно. Думали, техника “глюканула”. Прогрели танк. Снова подняли тепловизор — не видно! Сверху смотрится как размытое пятно. Именно этого эффекта мы и добиваемся», — рассказывает Светлана.
Волонтеры делают две сети в неделю. Это кропотливый, довольно однообразный процесс, требующий не только терпения, но и физической выносливости. Раскроем заготовок для сетей занимается Людмила Алексеевна. На СВО сейчас находятся два ее сына. Для производства одной сети требуется 50 метров, или два рулона, теплоизоляционной ткани. Всё это необходимо разрезать на ленты, которые потом уже станут зигзагами, «листиками» и «лапками». Однажды Людмила Алексеевна заболела, и ее вызвался заменить один мужчина, также помогающий ТОСу. После двух часов работы у того заболела спина, и больше к раскройному столу он не подходил.
Подсобная комнатка с раковиной и плитой стала площадкой для изготовления окопных свечей. На передовой они нужны в огромном количестве. С их помощью солдаты греются в блиндажах, разогревают на них еду и даже варят супы и каши. В производстве окопных свечей помогают школы, которые закупают и предоставляют парафин. Также Вознесенский кафедральный собор жертвует огарки восковых свечей.
Необходим чистый парафин или воск, отмечает Светлана Копытина. Сырье в расплавленном виде заливают в 900-граммовые банки из-под детского питания, (их ТОСу в большом количестве отдает перинатальный центр). Но перед тем, как заливать парафин, в каждой банке необходимо строго в виде снежинки установить картонные перегородки. Между ними положить сухие сосновые шишки. Такая свеча горит до 12 часов и не выбрасывает в воздух отравляющие продукты горения. За два года СВО волонтеры ТОСа переплавили на окопные свечи более тонны парафина и воска.
Помимо сетей и свечей женщины отправляют на фронт вязанные носки, шапки, балаклавы, а также продуктовые наборы. Непременно отправляют гостинцы на Новый год и День защитника Отечества. Каждая отправка включает шестьдесят — семьдесят коробок, и каждая предназначена адресно для конкретного бойца. Это всё — огромный объем помощи, сбор которой не останавливается ни на день.
Свой вклад вносит и пенсионерка Людмила Георгиевна. Ее отношение к благотворительности вызывает уважение. Женщина проживает в Доме ветеранов и практически всю пенсию тратит на добрые дела. Она даже не откладывает так называемые «гробовые».
«Когда умру, на поверхности не оставят», — шутит женщина. Людмила Георгиевна покупает сладости, которые волонтеры ТОСа потом упаковывают в посылки. За время СВО пенсионерка отправила на фронт 350 шоколадок, 210 банок сгущенки и 20 килограммов конфет.
«Я знаю, что многие люди выгорают. Например, после гибели родственника на передовой они уже не видят смысла вкладывать силы. Или они не знают, кому и куда доставят эти посылки. Это демотивируют. Но у нас не так. Все женщины реально знают тех, кому помогают. Мобилизованные, когда приезжают в отпуск, приходят к нам, знакомятся, мы пьем чай, общаемся. И после того, как ты увидишь его глаза, обнимешь его, потрогаешь, ты понимаешь, кому помогаешь. По возможности, мы стараемся общаться и когда они на фронте. Бойцы записывают для нас видео с распаковкой наших посылок. Отправляют нам поздравления с праздником. Мы не теряем связь», — объясняет Светлана.
Один из мобилизованных, находясь в отпуске, заметил, что помещение ТОСа недостаточно освещено, и сам установил дополнительно два прожектора. Это особенно оценили волонтеры почтенного возраста с плохим зрением. За два года работы сложился хороший дружный коллектив. «В хорошем деле плохие не приживаются», — так Светлана Копытина объясняет то, почему шесть дней в неделю женщины усердно трудятся, а в свой единственный выходной могут вместе пойти кататься на лыжах.