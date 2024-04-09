В Красноярске 20 апреля пройдет общегородской субботник

Красноярцев позвали на общегородской субботник. Мероприятие состоится 20 апреля. Информацию об этом опубликовали в мэрии. Рассказываем, как принять участие в субботнике в Красноярске 20 апреля 2024.
Общегородской субботник в Красноярске 20 апреля 2024
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в администрацию своего района. Там должны подсказать, на каких именно участках требуются рабочий руки.
Общегородское субботник — главное мероприятие двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». Это мероприятие уже стало хорошей городской традицией. Его проводят больше 20 лет. Как отмечают в мэрии, среди задач — не только уборка города от грязи.
Специалисты начинают красить и ремонтировать дорожные ограждения, указатели, остановки, светофоры. В порядок приводят и уличную мебель. Готовятся сейчас к запуску и фонтаны. Особое внимание в администрации города обещают уделить берегам рек и зеленым зонам, а также местам, где появились несанкционированные свалки. Будут специалисты высаживать деревья.
Еще одна зона, требующая особого внимания — это городские погосты. Большая уборка традиционно пройдет перед православным праздником Радоница и Днем Победы. Волонтеры помогут привести в порядок могилы ветеранов. Также добровольцы будут вывозить мусор, который останется после посещения погостов в выходные дни.
Как рассказали в мэрии, двухмесячник завершится в начале лета — 6 июня.