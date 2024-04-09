В Красноярске 20 апреля пройдет общегородской субботник

Общегородское субботник — главное мероприятие двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь». Это мероприятие уже стало хорошей городской традицией. Его проводят больше 20 лет. Как отмечают в мэрии, среди задач — не только уборка города от грязи.