В Сочи на Приморской набережной установят горизонтальные волноломы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским обсудили реконструкцию берегозащитных сооружений Приморской набережной. Для этих целей в Сочи применят механизм динамической защиты побережья. Такой метод в регионе используют впервые.
«С инициативой выступили эксперты Градостроительного совета. Проект прошел все необходимые экспертизы и согласования с федеральными ведомствами. Получено разрешение Минстроя России. Уже приступаем к его реализации», — сообщил мэр курорта.
Два горизонтальных глубоководных волнолома появятся в районе пляжа «Маяк». Они выполнены из природного камня и имеют длину около 100 метров каждый.
Предполагается, что такой метод обезопасит центральные пляжи и позволит сохранить инфраструктуру курорта во время штормов. Затем такой опыт смогут использовать и на других территориях.
Тем временем на пляжах Сочи установили прайс на аренду кресел, шезлонга, качелей и бунгало.