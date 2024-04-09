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В Сочи на Приморской набережной установят горизонтальные волноломы

Глубоководные волноломы создадут у берегов Сочи.

Источник: Алексей Копайгородский — Telegram

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским обсудили реконструкцию берегозащитных сооружений Приморской набережной. Для этих целей в Сочи применят механизм динамической защиты побережья. Такой метод в регионе используют впервые.

«С инициативой выступили эксперты Градостроительного совета. Проект прошел все необходимые экспертизы и согласования с федеральными ведомствами. Получено разрешение Минстроя России. Уже приступаем к его реализации», — сообщил мэр курорта.

Два горизонтальных глубоководных волнолома появятся в районе пляжа «Маяк». Они выполнены из природного камня и имеют длину около 100 метров каждый.

Предполагается, что такой метод обезопасит центральные пляжи и позволит сохранить инфраструктуру курорта во время штормов. Затем такой опыт смогут использовать и на других территориях.

Тем временем на пляжах Сочи установили прайс на аренду кресел, шезлонга, качелей и бунгало.

туризм и отдых