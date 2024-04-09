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Свердловчан попросили не ездить в Курганскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. Госавтоинспекция Свердловской области призвала жителей региона воздержаться от поездок в Курганскую область из-за режима ЧС в соседнем регионе.

«Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода».

отметили в ГИБДД

Кроме того, свердловская ГИБДД призвала уральцев не передвигаться на трассах Курганской области и по территории региона.

Причиной стало введение режима ЧС в Курганской области из-за паводка.

«Маршруты передвижения планировать в объезд Курганской области», — сообщили в ведомстве.

Ситуацию с паводком в Кургане держит на личном контроле полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он осмотрел состояние дамбы в Кургане и проверил организационные моменты по сооружению временных преград.

МЧС