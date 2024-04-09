Свердловчан попросили не ездить в Курганскую область

«Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода».
Кроме того, свердловская ГИБДД призвала уральцев не передвигаться на трассах Курганской области и по территории региона.
Причиной стало введение режима ЧС в Курганской области из-за паводка.
«Маршруты передвижения планировать в объезд Курганской области», — сообщили в ведомстве.
Ситуацию с паводком в Кургане держит на личном контроле полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Он осмотрел состояние дамбы в Кургане и проверил организационные моменты по сооружению временных преград.