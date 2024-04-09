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Спутник сделал снимок парка Галицкого с орбиты

Госкорпорация «Роскосмос» продемонстрировала вид Краснодара сверху. Снимки организация опубликовала в своем Телеграм-канале.

Источник: пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»

Кадры были сделаны орбитальным аппаратом «Ресурс-П» № 4, запущенным в космос относительно недавно. Спутник сфотографировал вид города сверху, а именно тот его участок, на котором расположен парк Галицкого и ФК «Краснодар».

Также компания поделилась снимками иностранных объектов. Аппарат запечатлел вид на турецкую столицу Анкару и на французский аэропорт в городе Тулуза.

Справка «НК»: «Ресурс-П» — серия отечественных гражданских космических аппаратов. Спутник № 4 вывели на орбиту Земли ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Байконур. Его создали для максимально детального наблюдения за поверхностью нашей планеты.

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