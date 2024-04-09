В Хабаровском крае пройдут масштабные тренировки волонтёров

С 11 по 14 апреля 2024 года в Хабаровском крае состоятся крупномасштабные тренировки волонтёров Национального центра помощи пострадавшим детям и лицам, пропавшим без вести, сообщает пресс-центр МЧС России по Хабаровскому краю.
Более 60 волонтёров-поисковиков из шести регионов Дальневосточного федерального округа съедутся в регион для участия в мероприятии. Опытные инструкторы Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России передадут свой опыт и знания в области поиска пропавших людей и предоставления первой помощи пострадавшим.
Обучение будет проводиться на базе детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в Хабаровском районе. Программа подготовки охватывает как новичков, желающих освоить основы спасательной деятельности, так и опытных волонтёров, стремящихся усовершенствовать свои уже имеющиеся навыки.
«Такие мероприятия имеют большое практическое значение. Не редко при поисковых работах в лесных массивах, на водоемах содействие профессиональным спасателям оказывают именно волонтёры. И важно, чтобы эти люди обладали знаниями и умениями, которые могут пригодиться в обследовании природной среды, оказании первой помощи пострадавшему», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин.
Хабаровский край в 2024 году первым в стране проводит подобные учения волонтёров-поисковиков, следующий — Камчатский край.