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В Хабаровском крае пройдут масштабные тренировки волонтёров

60 волонтёров из Дальневосточного федерального округа примут участие в тренировках, организованных МЧС России.

Источник: МЧС РФ

С 11 по 14 апреля 2024 года в Хабаровском крае состоятся крупномасштабные тренировки волонтёров Национального центра помощи пострадавшим детям и лицам, пропавшим без вести, сообщает пресс-центр МЧС России по Хабаровскому краю.

Более 60 волонтёров-поисковиков из шести регионов Дальневосточного федерального округа съедутся в регион для участия в мероприятии. Опытные инструкторы Центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России передадут свой опыт и знания в области поиска пропавших людей и предоставления первой помощи пострадавшим.

Обучение будет проводиться на базе детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в Хабаровском районе. Программа подготовки охватывает как новичков, желающих освоить основы спасательной деятельности, так и опытных волонтёров, стремящихся усовершенствовать свои уже имеющиеся навыки.

«Такие мероприятия имеют большое практическое значение. Не редко при поисковых работах в лесных массивах, на водоемах содействие профессиональным спасателям оказывают именно волонтёры. И важно, чтобы эти люди обладали знаниями и умениями, которые могут пригодиться в обследовании природной среды, оказании первой помощи пострадавшему», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин.

Хабаровский край в 2024 году первым в стране проводит подобные учения волонтёров-поисковиков, следующий — Камчатский край.

МЧС