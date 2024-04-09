В Хабаровском крае пройдут масштабные тренировки волонтёров

«Такие мероприятия имеют большое практическое значение. Не редко при поисковых работах в лесных массивах, на водоемах содействие профессиональным спасателям оказывают именно волонтёры. И важно, чтобы эти люди обладали знаниями и умениями, которые могут пригодиться в обследовании природной среды, оказании первой помощи пострадавшему», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин.