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Специалисты рассказали, есть ли угроза загрязнения воды в Башкирии из-за паводка

Управление Роспотребнадзора по Башкирии проинформировало, что на данный момент угрозы загрязнения централизованных источников питьевой воды на территории республики в связи с паводками нет. Как отмечено в телеграм-канале ведомства, ситуация сейчас стабильная.

Источник: Башинформ

«С 25 марта по 8 апреля Центром гигиены и эпидемиологии исследовано более 1700 проб питьевой воды из источников и централизованных систем водоснабжения. По результатам исследований выявлены несоответствия качества воды по жесткости, мутности. В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний принимаются все необходимые организационные и санитарно-противоэпидемические меры», — пояснили в Роспотребнадзоре по РБ.

Ранее за сутки в экстренные службы республики поступило 10 сообщений о подтоплениях.