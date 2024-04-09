Специалисты рассказали, есть ли угроза загрязнения воды в Башкирии из-за паводка

«С 25 марта по 8 апреля Центром гигиены и эпидемиологии исследовано более 1700 проб питьевой воды из источников и централизованных систем водоснабжения. По результатам исследований выявлены несоответствия качества воды по жесткости, мутности. В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний принимаются все необходимые организационные и санитарно-противоэпидемические меры», — пояснили в Роспотребнадзоре по РБ.