Синоптики изменили мнение по аномальной жаре летом 2024 года в Новосибирске

К сожалению, июль тоже не порадует новосибирцев 30-градусной жарой. Месяц будет схож с июнем, с температурой не выше +26 градусов по Цельсию. Судя по всему, в городе и области ожидаются длительные дожди: прогнозируются осадки в течение 17 дней из 31. Июль в Новосибирске считается самым дождливым и теплым месяцем в году, говорят синоптики. Средняя дневная температура составит +23 градуса тепла, при этом ожидается 17 дождливых, 7 ясных и 7 переменно облачных дней.