Синоптики изменили мнение по аномальной жаре летом 2024 года в Новосибирске

Сейчас на улице стоит апрель, но жители Новосибирска уже мечтают о летней погоде, особенно учитывая, что в феврале метеослужбы и погодные сервисы предсказывали аномально жаркое лето. Тем не менее, синоптики изменили свои прогнозы.
Согласно прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», июнь в Новосибирске будет комфортным месяцем, без резких перепадов температур. В начале месяца ожидается от +18 до +20 градусов по Цельсию, не ниже этой отметки. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.
Жителей сибирского мегаполиса в июне ожидают 11 ясных, 12 переменно облачных и 6 пасмурных дней. Дождливых дней будет всего 7.
К сожалению, июль тоже не порадует новосибирцев 30-градусной жарой. Месяц будет схож с июнем, с температурой не выше +26 градусов по Цельсию. Судя по всему, в городе и области ожидаются длительные дожди: прогнозируются осадки в течение 17 дней из 31. Июль в Новосибирске считается самым дождливым и теплым месяцем в году, говорят синоптики. Средняя дневная температура составит +23 градуса тепла, при этом ожидается 17 дождливых, 7 ясных и 7 переменно облачных дней.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске прогнозируют похолодание и 4-дневный снег с дождём.
Егор САФРОНОВ.