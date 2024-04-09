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В Казани 10 апреля на «Рамазан Фесте» состоится никах

Это будет не театрализованным представлением.

Источник: Комсомольская правда

В Казани 10 апреля, в Ураза-байрам, на нескольких площадках пройдут праздничные мероприятия. Об этом на пресс-конференции сообщил имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин.

Гостей и жителей города приглашают посетить «Рамазан Фест». Он пройдет с 13:00 на территории Кремлевской набережной и вокруг Национальной библиотеки Татарстана. Для посетителей организуют исполнение нашидов, выступления известных артистов, мастер-классы, национальную кухню, игры и развлечения.

По словам имама, изюминкой фестиваля станет церемония создания новой семьи. Юсуф Давлетшин проведет обряд никаха. Он добавил, что это будет не театрализованным представлением.

Ранее опубликовали материал о том, как отметят Ураза-байрам в Татарстане 2024.

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