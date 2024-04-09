В Казани 10 апреля на «Рамазан Фесте» состоится никах

Гостей и жителей города приглашают посетить «Рамазан Фест». Он пройдет с 13:00 на территории Кремлевской набережной и вокруг Национальной библиотеки Татарстана. Для посетителей организуют исполнение нашидов, выступления известных артистов, мастер-классы, национальную кухню, игры и развлечения.