В Казани 10 апреля на «Рамазан Фесте» состоится никах

В Казани 10 апреля, в Ураза-байрам, на нескольких площадках пройдут праздничные мероприятия. Об этом на пресс-конференции сообщил имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин.
Гостей и жителей города приглашают посетить «Рамазан Фест». Он пройдет с 13:00 на территории Кремлевской набережной и вокруг Национальной библиотеки Татарстана. Для посетителей организуют исполнение нашидов, выступления известных артистов, мастер-классы, национальную кухню, игры и развлечения.
По словам имама, изюминкой фестиваля станет церемония создания новой семьи. Юсуф Давлетшин проведет обряд никаха. Он добавил, что это будет не театрализованным представлением.
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