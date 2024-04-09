Незаконные гаражи могут оставить часть Хабаровска без тепла и горячей воды

Незаконные гаражи мешают запланированной на следующий год реконструкции участка тепломагистрали № 17 на улице Фурманова в Хабаровске. Энергетики не могут приступить к оборудованию производственной площадки. Там нужно заменить 187 метров подземной трубы, но над ней установлены блок-комнаты и металлические боксы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Дальневосточной генерирующей компании.