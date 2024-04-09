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Незаконные гаражи могут оставить часть Хабаровска без тепла и горячей воды

Их энергетики из охранных зон тепломагистралей будут убирать через суд.

Источник: ДГК

Незаконные гаражи мешают запланированной на следующий год реконструкции участка тепломагистрали № 17 на улице Фурманова в Хабаровске. Энергетики не могут приступить к оборудованию производственной площадки. Там нужно заменить 187 метров подземной трубы, но над ней установлены блок-комнаты и металлические боксы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Дальневосточной генерирующей компании.

Энергетики обращают внимание, что в случае нештатной ситуации на этом отрезке ТМ-17 вблизи домов № 2, 4, 6, 8 и 9 по улице Фурманова оперативно устранить её не получится. Аварийные бригады из-за гаражей не смогут приступить к срочным работам. Без отопления и горячей воды в таком случае могут остаться 728 зданий (МКД и социальные учреждения).

Похожая история наблюдается и на улице Совхозной краевой столицы. После гидравлических испытаний весной этого года запланирована замена 16 метров ТМ-32 в районе дома № 11. Но в охранной зоне теплосетей также размещены незаконные объекты. Они мешают работе энергетиков.

— Незаконные объекты в охранной зоне могут повлиять на надёжность теплоснабжения, так как это причина, препятствующая проведению земляных работ, размещению спецтехники, материалов и оборудования. Они ограничивают доступ ремонтного персонала к тепломагистрали, невозможно оперативно устранять аварийные ситуации. Мы будем решать проблему в правовом поле — через суд, с взысканием всех затрат и судебных издержек, — объяснил заместитель главного инженера Хабаровских тепловых сетей Андрей Шлома.

Он добавил, что предприятию приходится тратить значительные трудовые и финансовые средства на сбор и вывоз мусора из охранных зон теплосетей. Нередко владельцы гаражных кооперативов устраивают свалки вблизи трубопроводов. В 2023 году вывезено более 500 кубометров мусора.

ЖКХ