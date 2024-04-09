В нацпарке «Самарская лука» увеличилось количество кабанов и зайцев

Численность кабанов после эпидемии африканской чумы свиней в парке восстанавливается — сейчас здесь 89 особей. Больше стало зайцев-беляков (627 особей), косуль сибирских (1141 особь), куницы лесной (271 особь). А вот хищных животных, волков, рысей, становится меньше, и эта тенденция сохраняется уже около 10 лет. За последние два года следов этих животных в парке не обнаружено.