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В нацпарке «Самарская лука» увеличилось количество кабанов и зайцев

В Самарской области продолжает уменьшаться число хищных животных.

В национальном парке «Самарская лука» подсчитали количество животных на территории. Это делают каждый год, чтобы анализировать изменение их численности и оценить эффективность мероприятий, которые проводятся в парке. Охота в Самарской луке запрещена, но подсчитывают здесь так называемые охотничьи виды животных.

— Численность лосей и лисиц осталась практически на уровне прошлого года — 624 и 317 особей соответственно, — подсчитали в парке.

Численность кабанов после эпидемии африканской чумы свиней в парке восстанавливается — сейчас здесь 89 особей. Больше стало зайцев-беляков (627 особей), косуль сибирских (1141 особь), куницы лесной (271 особь). А вот хищных животных, волков, рысей, становится меньше, и эта тенденция сохраняется уже около 10 лет. За последние два года следов этих животных в парке не обнаружено.

флора и фауна