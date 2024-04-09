Иркутским транспортным прокурором назначили Романа Мехедова

В Иркутской транспортной прокуратуре назначили нового руководителя. Им стал Роман Мехедов, ранее занимавший должность замначальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ведомства.
Роман Мехедов назначен на новую должность приказом генерального прокурора РФ. Накануне, 8 апреля, первый заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Максим Гришаев представил Романа Мехедова коллективу Иркутской транспортной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных правоохранительных органов, органов госвласти и местного самоуправления города.
Добавим, что Роман Мехедов родился в Новосибирске в 1989 году. Он окончил Сибирский госуниверситет путей сообщения в 2011 году и Национальный исследовательский Томский госуниверситет в 2013 году.
С 2014 года проходит службу в органах прокуратуры, работал в Западно-Сибирской, Южной транспортных прокуратурах, с 2023 года состоит на службе в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.