Иркутским транспортным прокурором назначили Романа Мехедова

В Иркутской транспортной прокуратуре назначили нового руководителя. Им стал Роман Мехедов, ранее занимавший должность замначальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ведомства.