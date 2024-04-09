Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи не смогут похоронить близких без новой справки

Новые правила пришлись не по душе городским ритуальным службам.

Омский «Комбинат социальных услуг» ввел новый регламент для процедуры захоронения. Ранее оформлением этих документов занимались ритуальные службы.

Теперь же для захоронения близкого человека омичам необходимо будет оформить документ в КСУ. Процедура оформлений документов будет занимать больше времени — явиться в администрацию профильного комбината с заявлением о смерти и паспортом, после чего написать заявление.

В КСУ сообщили, что действуют по закону, а новая процедура пришлась не по душе не омичам, а владельцам похоронного бизнеса.