Омичи не смогут похоронить близких без новой справки

Омский «Комбинат социальных услуг» ввел новый регламент для процедуры захоронения. Ранее оформлением этих документов занимались ритуальные службы.
Теперь же для захоронения близкого человека омичам необходимо будет оформить документ в КСУ. Процедура оформлений документов будет занимать больше времени — явиться в администрацию профильного комбината с заявлением о смерти и паспортом, после чего написать заявление.
В КСУ сообщили, что действуют по закону, а новая процедура пришлась не по душе не омичам, а владельцам похоронного бизнеса.