Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года

Так, казахстанцы будут отмечать:
- Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
- День защитника Отечества — 7 мая;
- День Победы — 9 мая.
Праздник единства народа Казахстана выпадает на среду, соответственно, этот день является выходным.
День защитника Отечества выпадает на вторник, а День победы — на четверг. Эти дни будут выходными для всех казахстанцев.
В этот раз никаких переносов рабочих и выходных дней на майские праздники не предусмотрено.
В итоге, с учетом всех выходных дней, казахстанцы отдохнут в мае:
- при пятидневной рабочей неделе — 11 дней (1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая); при шестидневной рабочей неделе — 7 дней (1, 5, 7, 9, 12, 19 и 26 мая).