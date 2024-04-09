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Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года

В мае в Казахстане отмечается три государственных праздника, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, казахстанцы будут отмечать:

  • Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
  • День защитника Отечества — 7 мая;
  • День Победы — 9 мая.

Праздник единства народа Казахстана выпадает на среду, соответственно, этот день является выходным.

День защитника Отечества выпадает на вторник, а День победы — на четверг. Эти дни будут выходными для всех казахстанцев.

В этот раз никаких переносов рабочих и выходных дней на майские праздники не предусмотрено.

В итоге, с учетом всех выходных дней, казахстанцы отдохнут в мае:

  • при пятидневной рабочей неделе — 11 дней (1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая); при шестидневной рабочей неделе — 7 дней (1, 5, 7, 9, 12, 19 и 26 мая).

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