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В Самаре установят 400 евроконтейнеров на набережной

Евроконтейнеры для самарской набережной арендуют за 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на набережной установят евроконтейнеры. Информация об этом доступна на портале госзакупок. Контейнеры планируют арендовать на срок с 5 апреля по 31 декабря 2024 года. Торги проводили в формате закупки у единственного поставщика.

Такие контейнеры появятся на всех очередях набережной, всего их будет около 400 штук. Контракт заключает МАУ «Самарские набережные», его стоимость — 250 тысяч рублей.

Арендовать один евроконтейнер в месяц будет стоить примерно 600 рублей. При этом точное количество контейнеров будет определяться по потребностям заказчика. Договор будет действовать до конца текущего года.

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