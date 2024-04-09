В Самаре установят 400 евроконтейнеров на набережной

В Самаре на набережной установят евроконтейнеры. Информация об этом доступна на портале госзакупок. Контейнеры планируют арендовать на срок с 5 апреля по 31 декабря 2024 года. Торги проводили в формате закупки у единственного поставщика.
Такие контейнеры появятся на всех очередях набережной, всего их будет около 400 штук. Контракт заключает МАУ «Самарские набережные», его стоимость — 250 тысяч рублей.
Арендовать один евроконтейнер в месяц будет стоить примерно 600 рублей. При этом точное количество контейнеров будет определяться по потребностям заказчика. Договор будет действовать до конца текущего года.