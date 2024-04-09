На Волжской ГЭС с 9 апреля увеличили сброс воды

На утро 8 апреля уровень воды в верхнем бьефе у плотины Волжской ГЭС составляет 15,05 метра, установленный максимум для водохранилища — на отметке 15,2 метра. Приток воды составляет 8620 кубов в секунду, расход — 5660 кубометров. Режим работы Волжской ГЭС могут еще не раз оперативно изменить в Федеральном агентстве водных ресурсов согласно ситуации на Волге и в пойме.