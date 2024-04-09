На Волжской ГЭС с 9 апреля увеличили сброс воды

С 9 по 11 апреля 2024 года сбросные расходы воды на Волжской ГЭС составят в среднем 8000±500 кубометров в секунду. До этого предполагали держать расход в полтора раза меньше — 5500±100 кубов в течение недели по 10 апреля, сообщили в пресс-службе Волгоградского гидроузла.
— Режим работы Волгоградского гидроузла изменен в соответствии со складывающейся гидрометеорологической и водохозяйственной обстановкой в целях недопущения превышения максимально допустимой отметки наполнения, установленной для Волгоградского водохранилища, — рассказали на Волжской ГЭС.
На утро 8 апреля уровень воды в верхнем бьефе у плотины Волжской ГЭС составляет 15,05 метра, установленный максимум для водохранилища — на отметке 15,2 метра. Приток воды составляет 8620 кубов в секунду, расход — 5660 кубометров. Режим работы Волжской ГЭС могут еще не раз оперативно изменить в Федеральном агентстве водных ресурсов согласно ситуации на Волге и в пойме.