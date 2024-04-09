Умер Алексей Гоголицын, почетный гражданин Братска. Он родился в Ленинграде в 1936 году в семье строителей. С 1960 года начал работать на комбинате «Братскжелезобетон». Всего за 12 лет прошел путь от мастера цеха до директора завода. Именно под его руководством комбинат стал крупнейшим предприятием стройиндустрии в стране. Об этом сообщает глава Братска Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.
— Трудовая деятельность Алексея Владимировича была направлена на бесперебойное и обеспечение строек Сибири и Дальнего Востока железобетонными конструкциями и товарным бетоном, — говорит глава города.
А благодаря инициативе сибиряка были освоены новые серии строительства девяти и десятиэтажных домов, отделка фасадов с мозаикой из стекла и керамической плиткой.
В 2015 году Алексей Гоголицын удостоился звания «Почётный гражданин города Братска».
Кстати, славится сибиряк не только страстью к строительству. В 1964 году он соорудил первую яхту в Иркутской области, а в 1967 году создал яхт-клуб.
Умер Алексей Гоголицын, почетный гражданин Братска на 88 году жизни.