Умер Алексей Гоголицын, почетный гражданин Братска. Он родился в Ленинграде в 1936 году в семье строителей. С 1960 года начал работать на комбинате «Братскжелезобетон». Всего за 12 лет прошел путь от мастера цеха до директора завода. Именно под его руководством комбинат стал крупнейшим предприятием стройиндустрии в стране. Об этом сообщает глава Братска Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.